Joao Félix ficha por el Al Nassr: una promesa incumplida de 245 millones de euros

Ya es oficial. João Félix Sequeira (Viseu, 1999) deja el fútbol europeo para jugar en Arabia Saudí. El mediapunta luso, uno de los jugadores llamados a dominar el deporte rey tras su estelar irrupción en el Benfica de Bruno Lage en 2019, ficha por el Al Nassr a los 25 años a cambio de 50 millones de euros (30 fijos y 20 en variables). El Chelsea pagó 52 'kilos' por él al Atlético de Madrid el pasado verano.

El internacional portugués ha encadenado promesas incumplidas hasta acabar en Arabia Saudí, donde cobrará 70 millones de euros repartidos en dos temporadas. Es decir, el ex del Atlético de Madrid se embolsará 35 'kilos' por campaña, al lado de su compatriota Cristiano Ronaldo. De hecho, varios medios aseguran que una llamada del 'Bicho' bloqueó su vuelta al Benfica y ayudó a que se decantase por el Al Nassr, además del jugoso contrato que ha firmado.

Joao Félix, nuevo jugador del Al Nassr / Al Nassr

João Félix empezó a despuntar desde muy joven. Con el '79' a la espalda y un talento innegable, se presentó al mundo como un mediapunta excelso en el Benfica de Bruno Lage. A los seis meses, el Atlético de Madrid pagó 127,20 millones de euros para llevarse a aquel '10' que enamoraba a todos los que lo veían jugar. Ese mismo año, en 2019, ganaba el Golden Boy.

El luso llegaba a territorio colchonero con la presión de no fallar a su cita con la historia del fútbol. Seis años después, y tras desaprovechar oportunidades de muchísimo nivel, João Félix está demasiado lejos de las expectativas que generó su calidad. Sin embargo, si algo ha logrado en su carrera –que da un paso atrás en lo deportivo con la decisión de poner rumbo al fútbol saudí– es mover dinero.

Perdido con Simeone

El brillo de João Félix se empezó a apagar demasiado temprano. Nunca logró encajar en el ecosistema de Diego Simeone –seguramente antagónico al que necesita su fútbol–, y la relación con el club colchonero se rompió. Querían quitárselo de encima, pero también recuperar parte de los 127,20 millones de euros que destinaron a su fichaje. Así, empezó a encadenar cesiones hasta que apareció un comprador.

Jooa Félix fue un traspaso récord en el Atlético de Madrid / Agencias

Primero se fue al Chelsea, entre enero y junio de 2023, a cambio de 11 millones de euros. Después al Barça, durante la temporada 2023-24. Bastante irregular, el mediapunta portugués encadenaba grandes actuaciones, que recordaban a su mejor vesión, con partidos muy flojso que lo devolvían a la realidad. Sin saber muy bien por qué, el Chelsea decidió comprarlo permanentemente el verano de 2024 a cambio de 52 'kilos'.

El Milan fue la última oportunidad

Después de no aprovechar del todo el primer tren que le ofrecieron en Londres, Stamford Bridge se volvía a presentar como un bote salvavidas para un João Félix que no lo hizo mal en territorio blaugrana. Pero la historia no funcionó.

Joao Félix, durante un partido con el Milan / X

El pasado febrero puso rumbo al Milan en calidad de cedido. Pagaron 5,5 millones de euros los italianos, con Sérgio Conceição al mando, amigo personal del jugador propiedad del Chelsea.

El cuarto jugador que más dinero ha movido

San Siro era la última bala. Un equipo que jugaba con mediapuntas y un entrenador comprometido con la causa. Incluso el club rossonero tenía una opción de compra por si lo petaba... pero el resultado fue el de siempre. Tras volver de la cesión, el Chelsea ha conseguido hacer caja con él para remediar un overbooking impresionante: 50 millones de euros (30 fijos y 20 en variables) ha pagado el Al Nassr para alejarlo del fútbol europeo a los 25 años, convertirlo en uno de los mejor pagados del mundo y colocarlo en un ránking histórico del deporte rey, pero en uno donde los logros sobre el césped no tienen ningún valor.

Con su traspaso al Al Nassr, João Félix se instala directamente en el top 4 de futbolistas que más dinero han movido en traspasos, con 245,7 millones de euros, solo por detrás de Neymar (400 M€), Lukaku (369,22 M€) y Cristiano Ronaldo (247 M€).