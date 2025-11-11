Joao Cancelo abre la puerta: "Sueño con volver a Europa"

Tras su aventura en el FC Barcelona, un período con luces y sombras, Joao Cancelo puso rumbo a Arabia Saudí para iniciar una nueva etapa en el Al Hilal. Todavía tenía mucho fútbol en sus botas, pero el defensor portugués se decantó por la importante propuesta económica del campeonato saudí, una liga en constante crecimiento.

Después de una primera temporada a un nivel muy alto, Cancelo afronta en estos momentos su segunda campaña en Arabia. En su primer curso, el lateral luso disputó 39 partidos con unos registros de dos goles y doce asistencias. Pero, más allá de las cifras, demostró que su traslado al campeonato saudí en ningún caso fue un retiro dorado.

Cancelo todavía tiene mucho por dar a sus 31 años, sobre todo con sus excelentes virtudes ofensivas. Su buen rendimiento incluso despertó el interés de varios equipos europeos. Con contrato hasta 2027, el Al Hilal cerró descartó a su salida y el portugués se quedó en las filas del conjunto saudí.

Pero fue el propio Cancelo quien abrió la puerta a un regreso a Europa, donde ya jugó en clubes como el Valencia, el Manchester City o el FC Barcelona. "Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá", declaró en una rueda de prensa ofrecida durante su concentración con la selección de Portugal.

No obstante, en su segunda temporada en el Al Hilal, destacó que "cada vez hay más calidad" en Arabia Saudí, que "ha mejorado mucho el nivel de los equipos" desde su llegada. Eso sí, descartó situar la Liga saudí al nivel de los cinco principales torneos europeos.

João Cancelo, con la camiseta del Al Hilal, en el Mundial de Clubes ante el Pachuca / EFE

Joao Cancelo ha sido convocados con la selección de Portugal para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputarán el jueves 13 en Dublín contra Irlanda y el domingo 16 contra Armenia en Oporto. En ese sentido, defendió que el actual combinado nacional "es sin duda el grupo más fuerte" del que ha formado parte a lo largo de sus años como internacional.

"Tenemos jugadores increíbles en todas las posiciones del campo. Hay mucha competitividad, lo que al final es bueno, porque nos impulsamos unos a otros. Somos una de las mejores selecciones del mundo, no hay que ocultarlo", finalizó.