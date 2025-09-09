Juan Torres: "Rakitic es una persona muy cercana y siempre encuentra soluciones"

Juan Torres Garrido (Barcelona, 1980) ha encontrado su nuevo hogar en Croacia. Salido del fútbol base de la Damm CF y del FC Barcelona, donde realizó diferentes funciones, lleva algunos años en Malasia e Indonesia, hasta que este verano aceptó la oferta del Hajduk Split, con un nuevo proyecto entrenado por Gonzalo García y con Ivan Rakitic y Goran Vicevic en los despachos.

Torres, experto en scouting, ha coincidido en sus equipos de fútbol base a jugadores destacados que lideran el panorama del fútbol mundial como Pau Cubarsí, Marc Casadó, Gavi, Fermín, Samu Omorodion, Bryan Zaragoza o Joan Garcia. Ahora, desde Split, atiende a SPORT para hablar de su trayectoria y de sus sensaciones estas primeras semanas trabajando en una idea ambiciosa en Europa.

Has tenido mucho movimiento estos últimos años. ¿Cómo llegan todas estas oportunidades en el extranjero?

He hecho un poco de todo y eso me da mucho margen para elegir la siguente aventura. Empecé en la Damm con el fútbol base e hice de todo. Scouting, entrenador y hasta la dirección deportiva. En esos años rejuvenecimos el club, un histórico, y fue muy bien ese proyecto. Los siguientes años los pasé en el Barça haciendo scouting para el fútbol base y lo que llamó la atención en aquellos años es que han salido muchos jugadores de la cantera y conseguimos a varios que han llegado al primer equipo. Entramos con Pep Boada y Pep Mercader, que están aquí también en el Hajduk. En el fútbol base cuesta que salgan los frutos, pero de esa época están Pau (Cubarsí), Víctor Barberà, Gavi o Fermín, que son de un año antes, Marc Casadó, que le fichamos ya en la Damm o Joan Garcia, también en la Damm. La verdad es que hay muchos jugadores que han pasado por uno club u otro.

De esa época del Barça y de la Damm han salido muchos jugadores de la cantera y conseguimos a varios que han llegado al primer equipo

Y después de allí nos salió la opcion de Granada. A Pep Boada le salió la opción de ir director deportivo y empezamos un proyecto que duró muy poco. Fue una lástima porque era uno de los pocos proyectos de España donde, claramente, quería hacer una apuesta de algo diferente. No fue bien en el primer equipo, pero fue un buen año. Yo me hago cargo de la cantera y de ligarla con el fútbol profesional y salieron varios jugadores como Samu Omorodion, Bryan Zaragoza o Raúl Torrente. También por el trabajo que estaba haciendo el club, pero, nosotros teníamos la funcion de ponerlos en el primer equipo. El proyecto allí se basaba en producir juagdores, potenciar la cantera y venderlos.

Juan Torres Garrido, en su presentación con la selección sub-23 de Malasia / FAM

Y tras todo ello decides ir a algo exótico.

Ese proyecto termina antes de lo previsto. Yo tengo la opción de quedarme, pero finalmente me llega una propuesta extraña de asistente en Malasia. Hace unos meses había firmado como asistente Pau Martí, que trabajó muchos años con García Pimienta y estuvo en el Baça también, y eso es garantía que se trabajaría bien. Había hecho muchas cosas, y una selección me llamaba a atención. Según qué países a veces puede ser una aventura complicada. Pero en este caso estaba un cuerpo técnico coreano, me llamó la atención y la ciudad es una pasada. Todo se unió y era un momento que podía hacerlo. También tenía una hija de seis años y buscaba esa experiencia internacional. Lo cierto es que fue muy bien y ha sido una experiencia que no cambiaria. Empecé como asistente en la sub-23 y luego como primer entrenador alternando con la sub-19 y sub-20. Después tuve una propuesta para irme a Rusia con Franc Artiga, pero me ofrecieron quedarme de asistente con Pau unos meses más y terminé la etapa haciendo de asistente en la seleccion absoluta. Pasé por los tres equipos con dos funciones y fue muy buena experiencia.

Luego vas a Indonesia.

A Indonesia voy porque cuando estoy en Malasia tengo una propuesta para ir, veo que ha habido una buena inversión en los últimos años y la Liga estaba creciendo mucho. Tomo el riesgo de ser el entrenador de un equipo que tiene riesgo de descenso, pero todo sale bien. La idea es ir allí para salvar al equipo y tener una buena propuesta para el año siguiente. Tengo la propuesta para ser primer entrenador, pero se cae en último momento. Se cae porque llegan Kluivert y Jordi Cruyff a la federación y hacen una apuesta por entrenadores holandeses. Yo tenía el contrato firmado prácticamente y en último momento apostaron por un entrenador holandés y al día siguiente fue cuando me llamaron para venir al Hajduk.

Juan Torres, durtante su presentación como asistente de la selección sub-23 en Malasia / FAM

¿Todo cambia con su llegada a la Federación?

Ellos llegaron en febrero o marzo dentro de la idea de invertir y apostar por nombres importantes con la idea de entrar en el próximo Mundial. Indonesia, al tener pasado colonial holandés, están nacionalizando jugadores y han apostado por holandeses en la Federación, como ellos dos. No es que haya una orden directa pero sí es verdad que muchos clubs, durante esta temporada, han decidido firmar entrenadores holandeses por esta razón y este vínculo que parece que están potenciando mucho. En mi caso, tuve propuestas de dos clubes y en ambos finalmente acabó llegando un holandés.

Nuevo proyecto en Croacia.

El día antes de que esto ocurra estoy hablando con el Hajduk. Me llega esta propuesta de Pep Boada para hacer una función que es una coordinación técnica, tipo la de hacer un puente con el fútbol de base y el primer equipo y generar el estilo o la filosofía del club. Es un proyecto que comienza nuevo con un grupo de direccion deportiva nueva y bueno venimos tres, con Pep Boada, de cabeza de scouting, Pep Mercader de scout principal y yo con esa tarea de que el fútbol base y el primer equipo tengan coherencia y establecer las bases de lo que quieren que sea el primer equipo los proximos años.

Patrick Kluivert y Jordi Cruyff apuestan por entrenadores holandeses en Indonesia para intentar estar en el próximo Mundial

En el Hajduk coincidís con Ivan Rakitic y han llegado varios españoles.

Sí, Rakitic es el secretario técnico que trabaja junto a Goran Vucevic. Se ha incorporado ahora tras colgar las botas y con muchas ganas, mucha energía y estamos en el día a día con él que está en la zona de la dirección deportiva. Él básicamente se dedica a hacer las primeras negociaciones con los jugadores. Ahora ha fichado a Hugo Guillamón, Edgar González e Iker Almena, con el que ha estado negociando directamente.

Juan Torres, en un partido en Malasia / FAM

¿Como es trabajar con Rakitic?

Rakitic puede desempeñar un buen papel aquí. Tanto Ivan como Goran son gente muy cercana. Tiene mucha energía y tiene mucha experiencia. Es una persona que sabe estar en un club grande y que siempre encuentra soluciones. Nosotros hemos empezado muy bien. Tenemos todos muchas ganas de arrancar esto. Esta es una liga un poco particular, con cuatro vueltas. Nuestro gran rival es el Dynamo. Tenemos que hacer todo lo posible para hacer un buen papel aquí. Tenemos un cuerpo técnico prácticamente todo español (el entrenador, Gonzalo García, es uruguayo pero tiene raíces en España), con la idea de hacer una propuesta intresante. Todos empezamos de nuevo con mucha energía.

Rakitic ha fichado para el Hajduk Split este verano a Hugo Guillamón, Edgar González e Iker Almena, con el que ha estado negociando directamente

El mecado ha sido muy movido. ¿Cómo se ha involucrado el cuerpo técnico con las decisiones de la secretaría técnica?

Yo llegué un poquito más tarde, a finales de julio, y todos llevaban ya trabajando bastante tiempo. Ha sido un verano donde ha habido elecciones, cambio directiva y se habían hecho cosas, pero había muchas paradas que no se activaron a hasta mediados de agosto. Rakitic, Goran y el equipo de scouting eran nuevos. Aún había gente de club pero es verdad que se ha empezado a mover fuerte a partir de agosto debido a las elecciones. Al finla ha sido movido, como todos los mercados de todos los clubs. Pero bueno, todo el mundo que está en el ámbito ya sabe que es así. Y cuando se entra nuevo en verano es lo que toca. Con los recursos que hay, hay que intentar hacer lo mejor posible y pienso que ha quedado bastante bien la plantilla.

¿Cuáles son las expectativas de la temporada?

Esa pregunta te la respondería mejor Rakitic. Es un proyecto que empieza ahora. El club lleva unos años que no está en su mejor momento. Había sido un equipo grande para estar en Europa y el año pasado patinaron en uno de los partidos clasificatorios. En principio el proyecto que comienza es un proyecto que debe trabajarse para mejorar la estabilidad y con todos los equipos que hay, apostar por la producción de jugadores. Se debe de trabajar en la cantera, que es el modelo que buscan e intentar que tenga frutos en poco tiempo, pese a que esta temporada sea de transición para que la próxima temporada el proyecto arranque fuerte.