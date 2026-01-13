Jhon Durán resucita en Turquía: "¿Y ahora qué falta por decir?"

Mucha tinta corrió tras la marcha de Jhon Jáder Durán del Aston Villa. El delantero colombiano supo ser una de las piezas más apetecidas del mercado europeo, destacando como la perla del equipo de Unai Emery que más brillo comenzaba a tener, marcando en partidos clave -como su golazo al Bayern Múnich en Champions- y siendo incluso titular por delante de Ollie Watkins.

Sin embargo, su decisión de marcharse al fútbol de Arabia Saudí terminó condenando el presente. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo no fue acomodo para Jhon, que para la presente temporada decidió irse cedido a Turquía, concretamente al Fenerbahçe de José Mourinho. Tras un inicio desastroso, con la propia destitución de Mou y un Durán lesionado gran parte del campeonato, las críticas a su figura no pararon.

CLAVE PARA TEDESCO

No obstante, desde su regreso en octubre y ya bajo la dirección de Domenico Tedesco, Durán ha vuelto por sus fueros. El ariete cafetero recuperó la titularidad en el Fenerbahçe y, para el inicio del presente 2026, era una de las cartas del equipo turco de cara a la Supercopa que disputaban ante Samsunspor, Galatasaray y Trabzonspor. Al primero lo derrotaron en las semifinales, justamente con gol de Jhon, y al segundo se lo cargaron en la final para coronarse supercampeones de Turquía el pasado 11 de enero.

Durán, fiel a su estilo,celebró con un polémico post en Instagram en el que lanzaba una pregunta a sus detractores: "¿Y ahora qué falta por decir?", preguntó, con fotos suyas celebrando el trofeo, el primero de su carrera a los 22 años.

El colombiano está volviendo a reencontrarse con su mejor versión en el fútbol otomano, y tras un inicio dubitativo en la temporada suma ya cinco goles en 17 partidos, con toda la segunda vuelta aún por disputarse y con el gran objetivo que tiene en mente de cara al verano: regresar a la selección Colombia de Néstor Lorenzo. La 'tricolor' está clasificada para el certamen de Estados Unidos, México y Canadá, y enfrentarán en la primera fase a la Portugal de Cristiano Ronaldo, su compañero en Arabia Saudí, club al que deberá volver tras acabar la cesión en el Fenerbahçe.