Jhon Durán, en busca del 'killer' perdido

No es ningún secreto que el Barça busca delantero. La salida de Robert Lewandowski, que ya ha debutado con Chicago Fire en la MLS, obligó a Deco y compañía a trabajar duro. La prioridad es clara, Julián Álvarez, pero es no significa que no haya otros nombres sobre la mesa, o que el club se haya encontrado con oportunidades por explorar. Una de ellas fue la del colombiano Jhon Durán, un ariete potente, cargado de talento pero controvertido.

El delantero cafetero, que revolucionó la Premier League durante su estancia en el Aston Villa, habría sido ofrecido al club blaugrana ante la necesidad de firmar un delantero en el Camp Nou, pero la opción no se exploró.

Escenario distinto al que se vivió en Lisboa. El Benfica sí que fue más alla y decidió ficharo como cedido. 6,1 millones de euros por el préstamo de una temporada y opción de compra de 30 millones. No es una operación cualquiera. Posiblemente sea la última gran oportunidad del ariete colombiano para demostrar que aquello que mostró en el Aston Villa no hace tanto tiempo era lo que realmente tenía que ofrecer al fútbol europeo. En Lisboa lo tienen claro: están en busca del ‘killer’ perdido.

Jhon Durán es uno de esos futbolistas que, sin saber exactamente cómo, pasó de estar en la cresta de la ola a desaparecer por varias ligas menores. Lo hizo con la misma fugacidad con la que quemó etapas hasta llegar a la Premier League.

Jhon Durán, durante su paso por el Aston Villa / NEIL HALL

Debutó profesionalmente con Envigado a los 15 años y se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de la primera división colombiana. Fue entonces cuando, con 17 años, lo fichó el Chicago Fire, que lo convirtió en el fichaje internacional más joven de la historia de la MLS.

Wilbert Perea, entrenador que tuvo al delantero paisa en el Envigado desde categorías inferiores, se atrevió a hacer grandes comparaciones con Durán. “Lukaku, Suárez, Benzema... Se le pueden encontrar rastros de todos ellos en Durán”, mencionó en su momento.

En su primera temporada completa en Estados Unidos marcó ocho goles y terminó como máximo anotador del equipo. Cifras suficientes para que el Aston Villa pagara casi 30 millones de euros por él en enero de 2023 y se lo llevara a la Premier League.

Los ‘villanos’ vieron en él una mezcla muy atractiva para soñar en grande con un delantero: potencia física, velocidad y un disparo violentísimo que encajaba perfectamente con una personalidad arrolladora. Su verdadera explosión llegó a principios de la temporada 2024-25.

La noche del Bayern

No era titular indiscutible porque Unai Emery confiaba en Ollie Watkins, pero sí era el suplente perfecto. A finales de 2024, ningún jugador de las cinco grandes ligas europeas había marcado más goles entrando desde el banquillo que él. Todo cambió la noche del 2 de octubre de aquel año.

El Aston Villa recibía al Bayern de Múnich en su regreso a la máxima competición europea 41 años después. El partido estaba empatado cuando Emery miró al banquillo y dio entrada a Durán. Nueve minutos después, el colombiano cazó un balón largo de Pau Torres, vio adelantado a Manuel Neuer y remató de primeras por encima del alemán. El gol soñado: en la Champions League, para ganar al gigante alemán y frente al príncipe de Inglaterra.

Jhon Durán, celebrando su gol al Bayern Múnich / EFE

En ese momento parecía inevitable que terminara en uno de los grandes clubes del continente. Tenía 20 años, marcaba goles de todos los colores y parecía concentrar todos los ingredientes para convertirse en un ‘killer’ de época. Pero la misma energía que lo hacía imprevisible para los defensas empezó a perjudicarlo. Tras algunos episodios cuestionados, acabó en un gigante, pero de Arabia: el Al Nassr.

Cristiano - Durán - Mané

El equipo de Cristiano Ronaldo se llevó a Durán en enero de 2025 por la friolera de 77 millones de euros para juntarlo con el luso y Sadio Mané, formando un tridente de ensueño. Fue una decisión sorprendente. No porque el club saudí no pudiera permitírselo, sino porque Durán estaba abandonando la Premier League y la Champions precisamente cuando comenzaba a descubrir su verdadero techo competitivo.

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, en el Al Nassr / @AlNassrFC

Entonces empezó la debacle. Deportivamente comenzó a desaparecer del mapa de la élite europea y, solo seis meses después de haber protagonizado uno de los grandes traspasos del mercado, el Al Nassr ya le buscaba una cesión.

Problemas con Mourinho

De Arabia se marchó a Turquía, al Fenerbahçe, para empezar la temporada 2025-26 de nuevo en Europa y bajo las órdenes de José Mourinho. La etapa ya comenzó mal. Circularon versiones sobre una supuesta ausencia injustificada durante la pretemporada y un enfrentamiento con el técnico luso, pero el propio Fenerbahçe lo negó todo públicamente. No obstante, en febrero rompieron una cesión que debía prolongarse durante toda la temporada.

Jhon Durán celebrando el título del Fenerbahçe / INSTAGRAM

Durán dejó en Turquía algunos destellos de su innegable talento, como un empate agónico contra el eterno rival, el Galatasaray. Pero también dio muestras de su impulsividad. Por ejemplo, con un ligero pero evidente cabezazo delante de Ricardo de Burgos Bengoetxea que le costó la expulsión en un partido de la Europa League contra el Ferencváros.

Rusia como solución

La solución que encontró el Al Nassr fue mandarlo a Rusia, al Zenit de San Petersburgo. Sin embargo, su estreno volvió a estar marcado por otra mala actitud. En un amistoso frente al Krasnodar, Durán se enzarzó con el defensor Vítor Tormena, lo sujetó por el cuello y terminó derribándolo. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando recibió la tarjeta amarilla.

Jhon Durán, en su etapa en el Zenit / @Zenit

Marcó dos goles en nueve partidos, pero en mayo el Zenit anunció que el jugador abandonaba temporalmente la concentración por «circunstancias personales». Su paso por Rusia terminó siendo otra escala breve y extraña, lejos de la Champions, de la élite europea y del delantero que había maravillado en Villa Park.

Da Luz: séptima parada

Ahora, la ‘patata caliente’ está en Lisboa. El Benfica será su tercer destino como cedido desde que fichó por el Al Nassr hace tan solo un año y el séptimo club de su carrera profesional con apenas 22 años. Portugal le ofrece un contexto favorable y un escaparate que debe aprovechar. Aunque no le bastará únicamente con marcar golazos o firmar unos cuantos buenos minutos.

Jhon Durán, en su presentación como nuevo jugador del Benfica / SL Benfica

El ariete de Medellín necesita regularidad y dar ejemplo. Necesita controlar sus reacciones y convertirse en un delantero fiable durante una temporada completa, capaz de sumar al equipo y de gestionar los momentos complicados con profesionalidad.

En el Aston Villa demostró que su talento es capaz de todo, pero en el resto de sus equipos ha constatado que su actitud, en ocasiones, no está a la altura de un delantero ‘top’ mundial. ¿Será el Benfica el cambio definitivo?