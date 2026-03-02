Jesse Lingard y Memphis Depay se reencontrarán en Corinthians

Después de dos meses sin jugar, Jesse Lingard está listo para reanudar su carrera y lo hará en Brasil, donde ya se encuentra para firmar como refuerzo estrella de Corinthians, reencontrándose y formando una ofensiva de ensueño junto a Memphis Depay.

El mediocampista inglés aterrizó el domingo en el aeropuerto de Sao Paulo-Guarulhos, donde fue recibido por aficionados y prensa local, ante la cual no compadeció, aclarando que hablaría otro día y limitándose a enviar el mensaje: "¡Vai Corinthians!" (¡Vamos Corinthians!).

Lingard, quien llega como agente libre y firmará un contrato con validez hasta finales de 2026, reanuda su carrera después de dos meses de inactividad tras finalizar su contrato con el FC Seoul de Corea del Sur, equipo con el que jugó dos años y disputó 67 partidos.

Jesse Lingard enfrentó como jugador del Nottingham Forest al Manchester United durante su última paso en el fútbol inglés / EFE

Reencuentro con Memphis

De cualquier manera, el mayor atractivo que porta la llegada de Lingard a Corinthians es el reencuentro con el exjugador del Barcelona, Memphis Depay, con quien compartió vestuario en el Manchester United. Protagonizando una vistosa ofensiva, juntos alzaron la Copa de la Liga, FA Cup y Europa League con los Red Devils.

La presencia de Memphis, quien firmó con Corinthians en septiembre de 2024, habría facilitado las negociaciones con Lingard, de quien esperan hallar la magia y combustible restante en el tanque. Aunque ya con 33 años, Lingard presume en su carrera el haber jugado 232 partidos con la camiseta del Manchester United, contribuyendo con 35 goles y 21 asistencias.

Su incorporación llega en el momento ideal para el equipo, que se encuentra en la tercera posición del Brasileirao y apenas a tres puntos del líder (Palmeiras), después de cuatro jornadas disputadas en el campeonato.