Jérémy Jacquet, el central de futuro que el Liverpool le birla al Chelsea por una millonada

El Liverpool ya tiene cerrado al central que debe liderar la defensa 'red' en los próximos años. Jérémy Jacquet (Bondy, Francia, 2005) se unirá al equipo de Arne Slot a partir de junio. El Rennes recibirá 60 millones más 10 en variables por el central francés de 20 años, que firmará hasta 2031.

Tras el frustrado fichaje de Marc Guehi, que acabó eligiendo al Manchester City, esta vez el Liverpool sí le ha ganado la partida a sus competidores para atar a uno de los defensas más prometedores del mundo. Jacquet se formó en la cantera del Rennes y jugó cedido en el Clermont en la Ligue 2 entre enero de 2024 y febrero de 2025, cuando el club decidió recuperarlo. Desde su regreso, se convirtió en titular indiscutible para Habib Beye y también lleva años siendo un habitual en las convocatorias de las selecciones inferiores de Francia.

El fichaje responde a una necesidad urgente para una plantilla cuya defensa está cogida con pinzas. El equipo solo dispone de Van Dijk, Konaté y Joe Gomez como centrales, un número insuficiente para competir, y menos pensando en el futuro. También habían apostado fuerte por Giovanni Leoni, de 19 años, pero se rompió los cruzados en septiembre y se perderá el resto del curso. La veteranía de Van Dijk, cada vez más cerca de la recta final, el bajo rendimiento de Konaté y la casi segura salida de Joe Gomez en verano han acelerado la necesidad de reforzarse en esta parcela.

Jacquet dando instrucciones durante un partido / X

El Chelsea llevaba semanas negociando, pero finalmente el francés ha visto en el Liverpool un proyecto más estable y con mayor confianza en él, con la promesa de tener un rol importante desde el primer día. Con el contexto actual, no sería ninguna sorpresa que Jacquet arrancara como titular en el inicio de la 26/27.

Un futuro brillante

El francés destaca por su solidez física, su lectura de juego y su capacidad para salir jugando desde atrás, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico del Liverpool. Pese al elevado precio, la apuesta es firme por un jugador llamado a marcar una época en el fútbol europeo.

Por su parte, el Rennes firmará la venta más alta de su historia, igualando las cifras obtenidas por Doku. El club confirma así su condición de cantera de élite y exportador constante de talento, con nombres como Doué, Dembélé, Camavinga, Raphinha o Tel como ejemplos más recientes.