Jean Michaël Seri vuelve a jugar un año después: el 'Verratti' africano que estuvo a punto de fichar por el Barça

Verano de 2017. Marco Verratti se declara en rebeldía con el PSG. “No vuelvo a París, dejadme ir al Barça”, citan desde Francia. Parecía que el sueño compartido del italiano y del club azulgrana iba a cumplirse definitivamente, pero el ex del Pescara no salió del Parque de los Príncipes. De hecho, no lo hizo hasta el verano de 2023, cuando puso rumbo al Al-Arabi catarí.

El Barça, decepcionado, tuvo que volver al mercado para reforzar el centro del campo. En ese contexto surgió el nombre de Jean Michaël Seri, centrocampista del Niza y de Costa de Marfil. De apenas 1,68 metros, ágil y con buen trato de balón, Seri llamó la atención del club catalán, que se lanzó a por él para ocupar el papel que Verratti debía desempeñar. Sin embargo, las negociaciones se rompieron porque el equipo francés acabó pidiendo demasiado dinero.

Un sueño frustrado

Al enterarse de lo sucedido, el futbolista se vino abajo y estalló contra la directiva del Niza. Según el propio jugador, el club no cumplió su palabra y exigió más dinero del acordado, lo que llevó al Barça a desistir de su fichaje. Su sueño se había roto.

Seri, durante un partido con el Niza / 'X'

Desde entonces, Seri comenzó poco a poco a caer en el olvido. Terminó la campaña 2017-18 como suplente y, aunque el Fulham lo fichó ese verano por 30 millones de euros, el centrocampista africano nunca recuperó el nivel que había mostrado en la Ligue 1.

Pasó por Turquía (Galatasaray), volvió a Francia (Girondins de Burdeos) y se desvinculó del Fulham en 2022, firmando libre por el Hull City antes de poner rumbo a Arabia Saudí en 2024, para unirse al Al-Orobah.

Una grave lesión de tobillo

Su aventura en la Saudi Pro League (liga profesional saudí) se truncó en octubre de 2024, cuando una lesión de tobillo con la selección de Costa de Marfil lo dejó en el dique seco durante ocho meses. Seri participaba con regularidad y fue una pieza clave del equipo, que conquistó la Copa Africana de Naciones 2024.

Seri, durante un partido con Costa de Marfil / 'X'

A sus 34 años, el centrocampista encontró refugio en el Maribor esloveno, donde volvió recientemente a los entrenamientos. Por primera vez en un año, pudo volver a vestirse de corto el pasado lunes en un partido contra el NK Bravo. Participó 14 minutos y su conjunto se llevó el triunfo por la mínima (2-3).

Hoy, la realidad de Seri es muy distinta a la que podía imaginar en 2017. De soñar con fichar por el Barça a deambular por distintos equipos de todo el mundo, el marfileño vive con la sensación de que le negaron la oportunidad de su vida. En el fútbol, como en la vida, todo da muchas vueltas.