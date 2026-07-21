Javier Tebas arremete contra la FIFA tras el Mundial: "Infantino debe irse; está destruyendo el fútbol"

Javier Tebas ha vuelto a cargar con dureza contra la FIFA y contra su presidente, Gianni Infantino. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el máximo dirigente de LaLiga acusó al organismo internacional de tomar decisiones únicamente en función de sus propios intereses y de estar perjudicando gravemente al fútbol de clubes.

"La FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol", aseguró Tebas, especialmente crítico con algunas de las medidas introducidas durante el Mundial. Entre ellas, señaló las pausas de hidratación, obligatorias en cada parte, y la ampliación del descanso de la final, que se extendió hasta casi la media hora.

De la Fuente y las pausas de hidratación: "También nos parecían raros los 5 cambios..." / Archivo

El presidente de LaLiga calificó esas interrupciones como "una farsa" y sostuvo que, en determinados estadios climatizados, no existían razones deportivas para detener los encuentros en cada parte. "En Dallas, Los Ángeles y Atlanta había aire acondicionado. Tuve que ponerme un suéter en la grada. Fue una pausa publicitaria", aseguró.

Contra un Mundial de 64 selecciones

Tebas también rechazó contundentemente la posibilidad de ampliar el Mundial hasta los 64 equipos. A su juicio, aumentar el número de selecciones, que ya creció hasta 48 para la ya finalizada Copa del Mundo, supondría una nueva y grave amenaza para un calendario que ya se encuentra al límite. "No todo puede girar alrededor del Mundial. Son las competiciones nacionales las que sostienen este deporte", defendió.

El dirigente español considera que la FIFA está priorizando un torneo de apenas unas semanas, y que se juega cada cuatro años, frente a una industria que genera miles de empleos durante toda la temporada, año tras año. "Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por un evento que dura 40 días y en el que participa una minoría de jugadores", denunció con fuerza.

Gianni Infantino, en un partido del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Preguntado directamente por la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA, Tebas fue contundente: "En mi opinión, sí, creo que le ha llegado su momento". No obstante, admitió que no cree que vaya a producirse un cambio en la presidencia de la FIFA debido al respaldo que Infantino tiene de las federaciones y a la ausencia de una candidatura alternativa de peso. "Nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos", añadió.

Tebas también lanzó un 'dardo' a los que critican a la FIFA en privado, pero no lo hacen de manera pública: "No sé qué es peor, el silencio o la complicidad. Quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol", mencionó.