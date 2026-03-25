El Athletic encuentra a su Flick: "Quizás es igual de bueno"

La salida de Ernesto Valverde del Athletic Club al término de la presente temporada sigue dando de qué hablar y generando reacciones. Una de las últimas voces en pronunciarse sobre su marcha ha sido Javier Clemente, exentrenador del conjunto rojiblanco y una figura de referencia en el fútbol español, en el programa 'La Tribu' de Radio Marca.

Para empezar, Clemente mostró su decepción por la decisión del entrenador extremeño: "Para mí es una faena que se vaya. Me ha sentado fatal que lo haya dejado, porque creo que era un tío muy bien preparado para nosotros".

Javier Clemente, entrenador vasco / Javi Ferrándiz / SPO

En ese sentido, valoró positivamente el trabajo de Valverde en el Athletic Club de Bilbao y, sobre todo, una forma de ser bastante diferente a la suya. "Es menos caliente que yo, es más reflexivo, es más pensado, no se mete en broncas", indicó.

Además, pese a las críticas desde algunos sectores, Clemente restó importancia a la mala situación del Athletic en la clasificación: "Deportivamente, la situación del Athletic es normal, todavía podemos entrar en UEFA". "Cuando los que tienen más experiencia se han lesionado, como ha pasado este año, el rendimiento del equipo ha bajado", agregó.

También se pronunció sobre el posible sustituto de Valverde, dejando claro que el banquillo del Athletic es bastante diferente a los demás: "El Athletic es un tema un poquito diferente, es una cantera que hay que trabajar muy bien". No obstante, en las últimas horas el nombre que suena con más fuerza es el de Edin Terzic.

Edin Terzic durante su etapa en el Borussia Dortmund / EFE

Sobre el técnico alemán, Clemente señaló que "no tengo ni idea, no sé si es bueno, si es malo... No tengo ni la menor idea. Eso le compete al presidente. Si es bueno, sacará buen rendimiento a los chavales". "Si decide traer a Terzic yo no tengo por qué decir absolutamente nada negativo; quizás Terzic es igual de bueno que Flick, que me cae muy bien", añadió.

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Eso sí, Clemente mostró su preferencia por un entrenador de la 'casa'. "Me da pena que un equipo de cantera no tenga un entrenador de casa. Me hubiera gustado mucho más que siga Valverde y que llegue uno de la casa. Pero si viene Terzic le daré mi bienvenida y le desearé lo mejor", afirmó.