Japón vuelve a sonrojar a Alemania

Los germanos cayeron goleados en casa ante los nipones por 1-4 Gündogan y Ter Stegen fueron titulares en el equipo de Hansi Flick

No hay manera. Alemania no le ha encontrado la vuelta a Japón. No lo hizo en el Mundial, donde perdió 2-1 ante los nipones, ni en el amistoso de este sábado, cayendo por 1-4 en el Volswagen Arena de Wolfsburgo y ahondando su crisis como selección. Ter Stegen poco pudo hacer para evitar la debacle de un equipo capitaneado por el azulgrana Gündogan, también impotente ante el poderío de Japón.

FICHA TÉCNICA Amistoso ALE 1 ________________ 4 JAP ALINEACIONES Alemania Ter Stegen; Kimmich, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck (Gosens, 64'); Can (Gross, 64'), Gündogan; Sané, Wirtz (Brandt, 73'), Gnabry (Schade, 82'); Havertz (Müller, 73'). Japón Osako; Tomiyasu, Itakura, Sugawara (Hashioka, 84'), Hiroki Ito; Morita (Tanaka, 75'), Endo; Junya Ito (Kubo, 75'), Kamada (Taniguchi, 59'), Mitoma (Doan, 84'); Ueda (Asano, 59'). Goles 0-1 M. 11 Junya Ito. 1-1 M. 19 Sané. 1-2 M. 22 Ueda. 1-3 M. 90 Asano. 1-4 M. 90+2 Tanaka. Árbitro Joao Pinheiro (Portugal). TA: Süle (25'), Gosens (66') / Itakura (52'). Indicencias Partido amistoso. Volkswagen Arena.

La selección de Hajime Moriyasu se puso en ventaja en el minuto 11 con un centro de Sugawara que encontró a Junya Hito en el primer poste, donde tocó la pelota con el pie derecho para batir a Ter Stegen. Golpe que no era definitivo porque Alemania encontró el empate en el 19 por medio de Leroy Sané, que culminó una buena jugada colectiva, iniciada por Kimmich que se había desplazado al centro.

Pero Japón volvió a golpear dos minutos después, otra vez por la derecha. Sugawara centro casi sin resistencia y en el área apareció Uedo para definir. Alemania hubiera podido encajar el tercero antes del descanso pero una gran parada de Ter Stegen lo evitó después de que Ueda encontrara el camino libre hacia la portería tras interceptar un pase de Schlotterbeck que buscaba a Antonio Rüdiger.

En general Japón mostraba una clara superioridad, no sólo en el marcador. Ganaba la mayoría de los balones divididos, fabricaba ataques rápidos y sabía salir bien de los intentos alemanes de presionar alto. De Alemania lo mejor en ataque eran los desbordes de Sané por la derecha que causaban cierta zozobra en la defensa contraria.

En la segunda parte, Japón pareció más cerca del tercero que Alemania del empate. Los alemanes tenían más la pelota pero no generaban acciones de peligro. Atrás Japón parecía haber encontrado la fórmula para controlar a Sané. Del otro lado si había ocasiones, suficientes como para pensar ya que la cosa podía terminar en debacle y si esta sólo se consumó en los minutos finales fue porque antes Ter Stegen lo había evitado.

El tercer gol llegó en el 89, marcado por Asano, en una jugada que se originó en una pérdida de balón de Robin Gosens. Luego la catástrofe se consumó en el descuento cuando Tanaka hizo el cuarto de cabeza. Hansi Flick tiembla en el puesto de entrenador.