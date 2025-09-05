Jan Ziolkowski, el gigante comparado con Cubarsí y Huijsen que se llevó la Roma: "Algún día jugarás en el Real Madrid"

La posición de central es siempre una de las más difíciles en el campo. Y más, si eres un chico joven irrumpiendo en la élite. Este es el caso de Jan Ziolkowski, un joven de 20 años que sorprendió la temporada pasada en la Ekstraklasa, defendiendo la camiseta del Legia de Varsovia y compartiendo zaga con Steve Kapuadi. Muchos 'scouts' y equipos grandes se interesaron por el central polaco, que al final se decidió en las últimas horas del mercado de fichajes por la AS Roma de Gian Piero Gasperini.

"Es una gran promesa del fútbol polaco. Ya ha sido llamado para la selección nacional por Jan Urban. Tiene un buen físico, tranquilidad y muy buena anticipación y juego aéreo. También tiene mucha personalidad porque es muy joven, y tanto en el campo como fuera se nota su personalidad, su paciencia", dice a SPORT Macin Gazda, periodista de Eleven Sports Polonia que ha seguido de cerca la evolución del futbolista.

Según los reportes, el equipo italiano ha pagado una cifra de algo más de seis millones de euros por él. En Polonia, algunos ya le comparan con otros jóvenes centrales que han irrumpido estos últimos meses en el panorama internacional, como Pau Cubarsí o Dean Huijsen, de FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

En este sentido, la leyenda polaca y expresidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Zbigniew Boniek, dijo que, hablando con la Roma, les habló de Ziolkowski y lo comparó con el actual central del Real Madrid, que también jugó en la entidad capitalina en 2024.

"Los periodistas me llamaron y me preguntaron con quién compararía a Jan Ziółkowski. Con cierta audacia, respondí: 'Dean Huijsen'. Su tamaño, estilo de juego y movimientos... en ese sentido, se parece al nuevo defensa del Real Madrid, que también jugó en la Roma", dijo en declaraciones recogidas por Gol24.

Un nombre que, según La Gazzetta, se repite mucho entre sus exentrenadores. "Me recuerdas a Bednarek. Eres tan bueno como Cubarsí y algún día jugarás en el Real Madrid" es algo que le han dicho desde que tiene 15 años en el Polonia Warsaw.

En este sentido, Gazda quiere poner tierra de por medio en las comparaciones ya que "Cubarsí y Huijsen son otro rollo" y se centra en la comparación "física" y no en la "futbolística".

Su padre, propietario de una escuela de artes marciales, le ha ayudado a ser el tipo de jugador contundente y físico que es ahora, con algo más de dos metros de altura. "A nivel personal es una persona con mucho sentido del humor. Le gusta reírse y contra chistes", cuenta Gazda.

Lo que está claro es que Ziolkowski ha generado un gran revuelo en el mercado europeo y puede marcar una época en la Serie A. Jugador a seguir.