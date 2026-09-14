Jan Virgili la rompe lejos de España: "Soy muy feliz en Brujas"

Jan Virgili sorprendió cuando el pasado 8 de agosto decidió continuar con su prometedora carrera en Bélgica. Su salida del Mallorca parecía clara, la Segunda División española se le quedaba pequeña, pero nadie esperaba que el exjugador del Barça Atlètic pusiera rumbo al Brujas, con el atractivo -eso sí- de disputar la Liga de Campeones. Ahora, un mes después, el tiempo parece haberle dado la razón.

Le costó poco al canterano azulgrana hacerse un hueco en el once del conjunto belga. Su adaptación duró cuatro partidos. Al quinto, coincidiendo con el debut del equipo en la Champions, ya fue titular. El técnico Ivan Leko le dio toda su confianza y Jan Virgili respondió con una gran actuación que, sin embargo, no bastó para sumar frente al Aston Villa.

El ex del Mallorca, en lo individual, se llevó una asistencia para empezar a ser decisivo y justificar así los 12 millones de euros que desembolsaron los belgas este verano para abonar su cláusula de rescisión. El Brujas le fichó para eso, para ser decisivo en los metros finales, sabedor de la calidad que atesora a sus 20 años y que demostró en su etapa en Son Moix.

Primera obra de arte y primer MVP

Y si en su estreno en partido europeo ofreció su primera asistencia, cinco días después se estrenó en el aspecto goleador y recibió su primer trofeo como Mejor Jugador del Partido. De regreso a la Liga de Bélgica, titular también ante el Antwerp este domingo, Jan Virgili volvió a demostrar ser un futbolista de muchos quilates.

Su primer gol con el Brujas fue una auténtica obra de arte. Recibió un balón largo, se deshizo del primer defensor con un toque sutil en el área, recortó ante el segundo con un control orientado y, cuando tres rivales esperaban el golpeo con la pierna buena, realizó una pisadita para colocársela hacia la zurda y sacarse un zapatazo escoradísimo que se coló por la escuadra del palo corto.

"Soy feliz en Brujas"

Golazo... y MVP del encuentro. "Estoy muy contento con mi partido. El premio al mejor jugador está muy bien, pero lo que importa es el equipo. Soy muy feliz aquí en Brujas, estoy disfrutando mucho. Disfruto de mi tiempo en el campo. ¿El mejor gol de mi carrera? No lo sé, es uno de los mejores seguro", expresó Jan Virgili tras el partido.

Y no solo lo dice él, también sus compañeros. El defensor Joaquin Seys se deshizo en elogios hacia el de Vilassar de Mar: "Sin duda, uno de los momentos más destacados de hoy fue la actuación de Jan Virgili. Ya demostró de lo que es capaz contra el Aston Villa, y hoy volvió a ofrecer un gran nivel, culminado con su primer gol. Juega muy rápido y sabe encontrar al jugador desmarcado. Solo puede beneficiar al Brujas".

La temporada no ha hecho más que empezar y tan solo suma dos titularidades, pero si Jan Virgili logra mantener su gran estado de forma y empieza a acumular números en Bélgica, su tasación no dejará de crecer y su andadura en Brujas no durará demasiado, pese a que firmó un contrato de cinco temporadas, hasta junio de 2031.