Jamie Vardy podría terminar en el Brasileirao

En el mundo del fútbol a veces suceden grandes historias que perduran en el tiempo por la dificultad de la gesta conseguida por algún equipo que, en principio, no parecía destinado a proclamarse campeón. En este sentido, el caso que antes puede venir a la mente de cualquier amante del deporte rey es el del Leicester City de la campaña 2015/2016, pues tras haber peleado el curso anterior por la salvación, logró ganar la Premier League.

En ese gran hito histórico, si un futbolista destacó por encima del resto fue Jamie Vardy, el delantero centro del equipo, pues el inglés logró anotar 24 goles en Premier League, quedándose a solo un tanto de la Bota de Oro de la competición en aquel curso, además de batir el récord de más partidos seguidos marcando en la liga inglesa, al llegar a 11 juegos consecutivos anotando. Además, más allá de haber alcanzado el punto más álgido de su trayectoria en aquella temporada, Vardy tuvo un gran paso por los 'foxes', al marcar 200 goles en 500 enfrentamientos y ganar una liga, una copa y una supercopa en 13 temporadas.

Tras poner punto final a su paso por el equipo inglés en 2025, el 'killer' ha disputado el último curso en la Serie A, en la Cremonese, aunque pese a haber marcado siete goles y repartido dos asistencias, no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie B, por lo que el delantero quedó libre y ahora busca nuevo destino.

El Sao Paulo, interesado en hacerse con sus servicios

Según el reputado periodista italiano Fabrizio Romano, el club brasileño Sao Paulo ha entrado en la carrera por hacerse con sus servicios, al tratar de convencerle de que lo ideal a sus 39 años es vivir una nueva aventura en el fútbol brasileño, en la que podría ser su última gran aventura antes de colgar las botas, además de ser su última oportunidad de jugar en Sudamérica.

Cremonese's Jamie Vardy celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A soccer match Bologna FC vs US Cremonese / SERENA CAMPANINI / EFE

Eso sí, la información destaca que el futbolista o ha decidido su próximo destino y sigue estudiando las ofertas que tiene disponibles antes de tomar una decisión sobre la nueva etapa de su carrera. De hecho, hace algunas semanas se informó desde Inglaterra que el West Ham United estaría por la labor de repatriarlo, de cara a intentar regresar lo antes posible a la Premier League, después de su descenso a la Championship en el último curso.