Jamie Vardy retransmitirá la Bundesliga... ¡en su canal de Youtube!

Jamie Vardy, que se encuentra sin equipo, apenas lleva dos meses con su canal de YouTube y ya ha conseguido hacerse un hueco en la Bundesliga. El delantero inglés se estrenó en junio con ‘Jamie Vardy’s Having a Party’, un proyecto que ahora da un paso adelante con la emisión en directo de siete partidos de la competición alemana durante esta temporada.

El primero llegará este viernes con el Bayern de Múnich-Stuttgart, correspondiente a la jornada inaugural. Todos los encuentros que ofrecerá el canal de Vardy se disputarán en viernes por la noche, dentro del acuerdo alcanzado con la Bundesliga para esta temporada. Detrás del proyecto está Banijay Entertainment, compañía que posee y produce el canal del futbolista. El acuerdo, con una duración de un año, convierte a Vardy en uno de los creadores de contenido que cuentan con derechos para retransmitir partidos de una de las grandes ligas europeas en Reino Unido.

La propuesta supone una apuesta clara por llevar el fútbol a un formato diferente al de las retransmisiones televisivas tradicionales. Vardy podrá ofrecer los encuentros desde su propio canal y construir alrededor de ellos un contenido más cercano a la audiencia de YouTube. Y el proyecto tiene un respaldo importante detrás. Banijay Entertainment es una de las grandes compañías internacionales de producción audiovisual y está detrás de formatos como The Traitors, Survivor y Big Brother. Aunque el canal de Vardy todavía se encuentra en una fase inicial, contará con la experiencia de la productora para desarrollar sus retransmisiones.

Jamie Vardy / Gianni Santandrea/LaPresse / LAP

La Bundesliga ya había apostado por los creadores de contenido para sus derechos en Reino Unido y ahora incorpora a Vardy a su estrategia. El exdelantero del Leicester tendrá así la oportunidad de convertir su canal, que apenas lleva unos meses en funcionamiento, en una nueva plataforma para seguir los partidos de la competición. Vardy, de 39 años, se encuentra actualmente sin equipo después de abandonar el Cremonese este verano. Sin embargo, su nuevo proyecto no tiene que ver con poner punto final a su carrera, sino con explorar una nueva faceta mientras continúa buscando su próximo destino futbolístico.

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Su canal ya tiene, por tanto, una fecha marcada en rojo. Este viernes, Vardy se estrenará como anfitrión de una retransmisión de la Bundesliga con el Bayern-Stuttgart. Será el primero de los siete partidos que ‘Jamie Vardy’s Having a Party’ ofrecerá en directo durante la temporada.