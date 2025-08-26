Jamie Vardy es el gran sueño de un recién ascendido

La Cremonese, recién ascendida a la Serie A, trabaja en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes. Según informó 'Sky Sport Italia', el club lombardo mantiene negociaciones con Jamie Vardy, histórico delantero del Leicester City y uno de los nombres propios del fútbol inglés en la última década.

Vardy, que cumplió 38 años en enero, se encuentra sin equipo tras finalizar contrato con los foxes, club al que estuvo ligado durante 13 temporadas. Su salida coincidió con el descenso del Leicester a la Championship y puso fin a una etapa que lo convirtió en leyenda. Su contribución fue esencial en la histórica conquista de la Premier League 2015-16 bajo la dirección del técnico italiano Claudio Ranieri, una de las mayores gestas del fútbol moderno.

El atacante inglés ha dejado claro que todavía se siente en condiciones de competir al máximo nivel y busca un reto que le motive tras cerrar su etapa en el King Power Stadium. La posibilidad de aterrizar en Italia representa, además, una oportunidad de volver a trabajar bajo la disciplina de un entrenador transalpino, un entorno que ya le fue favorable en sus años dorados con Ranieri.

SORPRESA EN SAN SIRO... ¿Y EN EL MERCADO?

La Cremonese, dirigida por Davide Nicola, afronta su regreso a la Serie A con ambición. El técnico, reconocido especialista en luchas por la permanencia, ha empezado con fuerza al firmar un sorprendente triunfo por 1-2 en San Siro frente al Milan de Luka Modric en la primera jornada del campeonato. El club busca reforzarse con experiencia y jerarquía en ataque, y considera que la llegada de Vardy podría aportar liderazgo, goles y visibilidad internacional.

El interés por el delantero inglés se suma a las gestiones que la entidad mantiene por Faris Moumbagna, delantero camerunés del Olympique de Marsella, por quien negocian una cesión con opción de compra. Ambas operaciones encajan en la estrategia de la Cremonese de dotarse de recursos ofensivos contrastados para afrontar una temporada que promete ser exigente en la élite.

Vardy, cuya imagen se asocia de manera inseparable con la camiseta azul del Leicester, fue despedido por la afición el pasado 18 de mayo en el último partido liguero ante el Ipswich Town, en el King Power Stadium. La ovación fue un reconocimiento a más de una década de entrega y a una carrera marcada por su ascenso meteórico desde categorías semiprofesionales hasta levantar el título de la Premier League.

Ahora, el veterano ariete evalúa su futuro con calma, pero la propuesta italiana aparece como una opción seductora. Para la Cremonese, su fichaje supondría no solo un refuerzo deportivo, sino también un golpe de efecto en términos mediáticos y de prestigio. En un club que busca consolidarse entre los grandes, la llegada de un nombre como Vardy sería un símbolo de ambición y confianza en sus posibilidades de permanencia.

Con la Serie A ya en marcha, las próximas semanas serán decisivas para conocer si el delantero inglés, tras toda una vida ligada al Leicester, emprende el reto de estrenarse en el fútbol italiano con la camiseta gris y roja de la Cremonese.