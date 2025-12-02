Serie A
Jamie Vardy, el eterno 'underdog': doblete para alejar al Cremonese del descenso
A sus 38 años, lideró la victoria del Cremonese en el campo del Bolonia con dos goles, demostrando que su instinto goleador sigue intacto en la Serie A
Jamie Vardy es incansable. El mítico delantero inglés firmó un doblete en la victoria del Cremonese (1-3) ante el Bolonia. Si ganaban los locales, se situaban a un punto del líder, pero allí estaba, una vez más, el ex del Leicester para frustrar las aspiraciones de los de arriba.
El Cremonese, por su parte, acostumbrado a mirar hacia abajo, deja el descenso a siete puntos. Los de Cremona ascendieron la temporada pasada y Vardy fue una de las grandes apuestas del verano para el proyecto deportivo. En la plantilla también figura el ex del Barça, Mika Faye, cedido por el Rennes, aunque apenas ha tenido minutos.
Al delantero inglés le motivaba la idea de volver a ser ese 'underdog' subestimado que daba la sorpresa, esta vez en la Serie A. Una narrativa muy parecida a la de su hazaña con los 'foxes', cuando pasó de ser un desconocido en un club de quinta división a conquistar la Premier League.
Vardy se ha convertido en el delantero referencia del equipo y acumula siete partidos disputando los 90 minutos. Ayer marcó su primer doblete y ya ha visto portería en cuatro ocasiones en nueve encuentros con el conjunto italiano.
Sus dos goles fueron puro instinto de delantero experimentado, ejemplos perfectos de 'timing' y de cómo facilitar la ofensiva al compañero. En el primero, apenas cuatro minutos después de que Payero abriera la lata, Vardy se desmarcó del central para que Bonazzoli filtrara el pase al espacio y lo dejara solo ante el portero.
En el segundo, atacó el primer palo más rápido que nadie para aprovechar un centro botando de Barbieri que se había quedado corto. Llegó antes que el central y el portero para empujarla y darle al Cremonese el gol de la tranquilidad, después de que Orsolini, máximo goleador de la liga, recortara distancias desde el punto de penalti en el añadido de la primera parte.
Los dos equipos llegaban con dinámicas opuestas: el Cremonese se reencontraba con la victoria tras tres derrotas seguidas, mientras que el Bolonia veía cortada su racha de tres triunfos consecutivos en liga y 12 partidos de imbatibilidad entre Serie A y Europa League. Fue además su primera derrota en el Renato Dall’Ara esta temporada.
A sus 38 años, Jamie Vardy sigue escribiendo su historia, ahora en Italia. Los años pasan, pero el de Sheffield mantiene intactos su instinto goleador y su carácter combativo de siempre.
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça tiene cerca el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Araujo en la Ciutat Esportiva!
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 14: el Real Madrid seguiría siendo líder