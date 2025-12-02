Jamie Vardy, el eterno 'underdog': doblete para alejar al Cremonese del descenso

Jamie Vardy es incansable. El mítico delantero inglés firmó un doblete en la victoria del Cremonese (1-3) ante el Bolonia. Si ganaban los locales, se situaban a un punto del líder, pero allí estaba, una vez más, el ex del Leicester para frustrar las aspiraciones de los de arriba.

El Cremonese, por su parte, acostumbrado a mirar hacia abajo, deja el descenso a siete puntos. Los de Cremona ascendieron la temporada pasada y Vardy fue una de las grandes apuestas del verano para el proyecto deportivo. En la plantilla también figura el ex del Barça, Mika Faye, cedido por el Rennes, aunque apenas ha tenido minutos.

Al delantero inglés le motivaba la idea de volver a ser ese 'underdog' subestimado que daba la sorpresa, esta vez en la Serie A. Una narrativa muy parecida a la de su hazaña con los 'foxes', cuando pasó de ser un desconocido en un club de quinta división a conquistar la Premier League.

Vardy se ha convertido en el delantero referencia del equipo y acumula siete partidos disputando los 90 minutos. Ayer marcó su primer doblete y ya ha visto portería en cuatro ocasiones en nueve encuentros con el conjunto italiano.

Vardy fue elegido 'MVP' / Gianni Santandrea/LaPresse / LAP

Sus dos goles fueron puro instinto de delantero experimentado, ejemplos perfectos de 'timing' y de cómo facilitar la ofensiva al compañero. En el primero, apenas cuatro minutos después de que Payero abriera la lata, Vardy se desmarcó del central para que Bonazzoli filtrara el pase al espacio y lo dejara solo ante el portero.

En el segundo, atacó el primer palo más rápido que nadie para aprovechar un centro botando de Barbieri que se había quedado corto. Llegó antes que el central y el portero para empujarla y darle al Cremonese el gol de la tranquilidad, después de que Orsolini, máximo goleador de la liga, recortara distancias desde el punto de penalti en el añadido de la primera parte.

Los dos equipos llegaban con dinámicas opuestas: el Cremonese se reencontraba con la victoria tras tres derrotas seguidas, mientras que el Bolonia veía cortada su racha de tres triunfos consecutivos en liga y 12 partidos de imbatibilidad entre Serie A y Europa League. Fue además su primera derrota en el Renato Dall’Ara esta temporada.

A sus 38 años, Jamie Vardy sigue escribiendo su historia, ahora en Italia. Los años pasan, pero el de Sheffield mantiene intactos su instinto goleador y su carácter combativo de siempre.