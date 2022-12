¿Por qué James Rodríguez sigue sin jugar en Catar?

El futbolista colombiano lleva sin jugar con el Al-Rayyan desde el pasado mes de marzo y no tiene fecha de retorno Sigue sin aparecer con el equipo pese a haber realizado la pretemporada y su técnico explicó que está recuperándose de una lesión

James Rodríguez se salió de los focos cuando firmó su contrato con el Al-Rayyan, club de la Liga de Catar. Desde entonces, prácticamente no ha habido noticias del colombiano y ha disputado un total de 15 partidos con el equipo. No comenzó la temporada junto a sus compañeros y lleva sin jugar desde el pasado 5 de marzo. Nicolás Córdova, técnico del club, explicó los motivos de su ausencia y reveló la razón por la cual no suma minutos desde hace tanto tiempo.

Hace unos días, el propio futbolista salió a desmentir que esté padeciendo problemas físicos que le exijan quedarse fuera. "¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas", publicó a través de su cuenta de Twitter el 3 de agosto.

Este verano se habló de un posible regreso del colombiano a Europa, con interés de Porto, Galatasaray o PSV. Finalmente, todo quedó en rumores y el causante de su ausencia, confirmado por su técnico, parece ser una lesión. "Cuando esté listo, participará en los partidos, ya que sufrió un hematoma. Recibió un golpe y no está disponible. Cuando le toque estar seguramente lo va a hacer porque es un jugador de un tremendo nivel", explicó el técnico.

En cuanto esté listo para volver, el futbolista de 31 años deberá recuperar su forma para volver a adquirir el nivel que mostró en el fútbol europeo. No disputará el Mundial de Catar, pues Colombia no consiguió clasificarse a la cita.