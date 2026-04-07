James Rodríguez reaparece y Minnesota zanja los rumores: "No hay indicios de rabdomiólisis"

James Rodríguez ya está de vuelta. Después de varios días de incertidumbre en torno a su estado de salud, el futbolista colombiano del Minnesota United FC regresó a los entrenamientos, aunque de forma controlada y bajo supervisión médica. El club estadounidense quiso zanjar cualquier tipo de especulación con un comunicado contundente en el que aclara su situación clínica y descarta problemas mayores.

El origen de todo se remonta al pasado 29 de marzo, cuando el 'cafetero' disputó un amistoso con su selección ante Francia. Según detalló el propio club, "durante el encuentro y al finalizar el mismo, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes".

Tras una primera evaluación, el lunes fue diagnosticado con deshidratación severa, lo que obligó a su ingreso hospitalario al día siguiente para someterse a un tratamiento de fluidoterapia intravenosa. "Dada la gravedad de su cuadro clínico, fue ingresado en un hospital para su monitoreo continuo", explicó el comunicado.

Días después, James recibió el alta y continuó su recuperación en casa bajo supervisión médica. Una evolución positiva que le ha permitido dar el siguiente paso. Este lunes 6 de abril, el futbolista se reincorporó a la dinámica del equipo con una sesión individual y controlada. Desde el club insisten en que su regreso al grupo "seguirá los protocolos establecidos y estará condicionado por su evolución clínica".

Más allá del parte médico, Minnesota puso el foco en la ola de especulaciones que surgieron en torno al estado del jugador. En los últimos días, algunos rumores apuntaban a una posible rabdomiólisis, una afección poco frecuente pero potencialmente grave. El club fue tajante al respecto: "El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis".

James Rodríguez en su presentación con el Minnesota United / MNUFC

Además, la entidad estadounidense remarcó su postura respecto a este tipo de situaciones: "Nos tomamos muy en serio la salud y la privacidad de nuestros jugadores". "Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de especular sobre la salud de James", concluyó el comunicado.

Comunicado sobre el estado de James Rodríguez El domingo 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia. Durante el encuentro y al finalizar el mismo, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes. Al día siguiente, lunes 30 de marzo, tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa. Dada la gravedad de su cuadro clínico, fue ingresado en un hospital la mañana del martes 31 de marzo para su monitoreo continuo y fluidoterapia intravenosa. James fue dado de alta y desde entonces se recupera en su domicilio bajo supervisión médica constante. James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad. Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica. El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis. Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales.

Con el susto ya superado, el objetivo ahora es claro: recuperar el ritmo de forma progresiva para llegar al Mundial en condiciones óptimas. James ha dado el primer paso, pero su vuelta a la competición no tiene fecha cerrada. Todo dependerá de cómo responda su cuerpo en los próximos días.