James Rodríguez, ingresado por un cuadro de deshidratación severa

La estrella colombiana James Rodríguez dio el susto el pasado jueves al sufrir un cuadro de deshidratación severa por el que tuvo que ser ingresado en Minnesota, Estados Unidos. El que fuera centrocampista del Real Madrid tuvo que ser trasladado al día siguiente del encuentro ante Francia a un centro médico del país norteamericano, donde evoluciona favorablemente.

Así lo hizo saber este viernes la Federación Colombiana (FCF), que emitió un comunicado informando de lo sucedido y asegurando que el parte médico emitido por un centro clínico en el Estado de Minnesota no guarda relación con el desarrollo de sus actividades futbolísticas, pese a que ocurrió durante el parón internacional.

"La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez", arranca el comunicado.

Según el texto, "James ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo". "El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación", añaden.

"Evolución favorable y mejoría constante"

La FCF, además, insistió en que la situación de James Rodríguez "no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas" y explicó que, afortunadamente, "el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante".

El cuerpo médico de la Selección Colombiana mantiene ahora una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC, club al que pertenece James Rodríguez, para realizar un seguimiento detallado de su evolución. "Desde la FCF le deseamos a James una pronta y favorable recuperación", concluye el comunicado del organismo.

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El cuadro de deshidratación severa le llegó a James Rodríguez durante el parón de selecciones, en el que participó disputando más de una hora en los dos amistosos ante Croacia y Francia, ambos con derrota colombiana, lo que provocó críticas de todo tipo para el capitán por su bajo rendimiento.