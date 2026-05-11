James Rodríguez, dos asistencias para negar su retirada: "Se tienen que informar un poco más"

El futuro de James Rodríguez mantiene en vilo al fútbol colombiano. Después de varios días marcados por rumores sobre una posible retirada tras el Mundial de 2026, el propio mediapunta colombiano salió al paso para desmentir cualquier intención inmediata de poner fin a su carrera. El capitán de Colombia aseguró que todavía se siente con fuerzas para continuar compitiendo y calificó de falsas las versiones que apuntaban a un adiós inminente.

Las especulaciones crecieron en medio de un contexto complicado para el futbolista cafetero, cuya etapa en el Minnesota United FC parece haber llegado a su final antes de lo previsto.

James Rodríguez, capitán de la selección colombiana de fútbol / WILL OLIVER / EFE

Rodríguez había firmado un acuerdo de corta duración con el conjunto estadounidense para disputar la primera mitad de la temporada en la MLS, aunque su participación ha sido mucho menor de la esperada debido a problemas físicos y a la falta de continuidad.

Tras el empate 2-2 frente a Austin FC, encuentro en el que repartió dos asistencias y dejó destellos de su calidad, el colombiano aprovechó para responder directamente a las informaciones que hablaban de su retirada. El exjugador del Real Madrid y el Bayern aseguró que nadie más que él decidirá cuándo llegará el momento de dejar el fútbol profesional.

"No sé quién dijo eso por ganar views... el único que va a saber hasta dónde quiere jugar soy yo. Creo que ahora me quedan un par de años más y todas esas cosas que se dicen son falsas", puntualizó el cafetero en declaraciones a los medios del club.

James Rodríguez en su presentación con el Minnesota United / MNUFC

Todo apunta a que su último encuentro con Minnesota será el próximo compromiso ante Colorado Rapids, ya que el club no tiene previsto ampliar el vínculo que expira a finales de junio. De esta manera, Rodríguez pondrá fin a una breve aventura en Norteamérica para centrarse completamente en el gran objetivo que marca su calendario: el Mundial de 2026.

La selección de Selección de fútbol de Colombia comenzará en los próximos días la preparación para la Copa del Mundo y el mediocampista espera incorporarse cuanto antes a la concentración dirigida por Néstor Lorenzo.

El cuerpo técnico colombiano pretende diseñar un plan específico para recuperar el mejor estado físico de su capitán, consciente de que llega con poco ritmo competitivo después de varios meses de escasa participación.

Colombia afrontará el torneo con un grupo exigente en el que se medirá a Portugal, Uzbekistán y la RD Congo. Antes del debut mundialista, el combinado cafetero disputará amistosos preparatorios frente a Selección de fútbol de Costa Rica y Selección de fútbol de Jordania.