James Rodríguez anuncia que deja la selección Colombia

James Rodríguez es la gran noticia de la semana en Colombia. Primero, porque fue presentado como nuevo jugador del mítico Atlético Nacional, equipo doble campeón de Copa Libertadores y uno de los más laureados a nivel continental en América. Y ahora porque, a través de sus redes sociales, anunció su retirada de la selección nacional a sus 35 años.

"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", publicó el exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich o Rayo, entre otros, acompañado de un vídeo con sus mejores momentos con la tricolor.

James es el jugador con más partidos en la historia del combinado cafetero, con 131 choques, además de marcar 31 goles, seis de ellos en el Mundial de Brasil 2014, del que fue máximo goleador -el único colombiano de la historia en hacerlo-.

Además, el cucuteño llegó a la gran final de la Copa América 2024, torneo en el que fue elegido mejor jugador, pero no logró levantar el título tras perder en la final ante Argentina. También hizo parte del reciente Mundial de 2026, siendo titular en todos los partidos y capitán del equipo de Néstor Lorenzo.

Colombia cayó eliminada en octavos de final ante Suiza. Aquel, entonces fue el último partido oficial de James con la absoluta de su país, 15 años después de su debut: un 11 de octubre de 2011 ante Bolivia por Eliminatorias (victoria colombiana por 1-2).