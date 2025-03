¿James o Xavi?: "En el prime, James"

La aventura de James Rodríguez en el Rayo Vallecano llegó a su fin el pasado mes de enero, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo para separar sus caminos tras unos meses repletos de turbulencias. Tenía claro que quería estar en el Mundial de 2026 y, para ello, necesitaba estar en un club en el que tuviera cierta continuidad. Su incorporación disparó la ilusión de la afición rayista, pero abandonó la capital disputando apenas 205 minutos repartidos en siete minutos. Puso rumbo al Club León de México, donde ya suma dos dianas y cinco asistencias en 11 partidos.

El colombiano se pasó por el programa Los Amigos de Edu para conversar, entre otros temas, sobre su paso por el Real Madrid. “Durante el Mundial, Jorge Mendes me dijo que me quería el Real Madrid, me aviso y me dijo ‘no te desenfoques eh’ y eso me dio más fuerza, justo después fue el partido contra Japón, que entré y marqué un gol, luego contra Uruguay marqué dos goles. Al contarme eso me dio más fuerza. Tenía 22 años y dije: ‘Ahora tengo que jugar mejor y fue ahí cuando conseguí la Bota de Oro del Mundial”, expresó sobre la llamada del club blanco.

Pretendido por Manchester City y París Saint-Germain, que ofrecían una enorme cantidad económica y salarios elevadísimos, "pero elegí el Madrid porque Florentino me llamó y me dijo: ‘¿gloria o plata?’. Siempre he sido madridista, el Real Madrid es el Real Madrid", explicó.

James Rodríguez, en una imagen de archivo / Agencias

"CREO QUE SIEMPRE HE SIDO DE LOS FAVORITOS DE FLORENTINO"

"Cuando llegué a Madrid pensé: ‘¿Cómo voy a hacer para hablar con Ramos, Karim, Modric, Cristiano o Iker?’. Pero llegué y estaban todos muy tranquilos como si hubieran jugado en el barrio. Florentino Pérez siempre me ha tratado bien, no he hablado con él desde hace mucho pero creo que siempre he sido de sus favoritos, me dijo: ‘Qué pena’, cuando me fui al Bayern.", añadió sobre su relación con el presidente.

James Rodríguez, habitual suplente en el Rayo / EFE

"ZIDANE ERA MUY BUENO PERO... JAMES"

Durante su estancia en la capital, llegó a trabajar con tres entrenadores distintos: Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y Zinedine Zidane. "Tuve un pique con él [Benítez], al principio si me puso y luego no. Una vez salí del partido porque me cambió y el Bernabéu lo pitó por el cambio, yo hice un gesto y creo que el pensó que yo le había tirado al público encima, se lo tomó mal. Ancelotti tiene un valor especial, para mí es el mejor del mundo. Con él siempre jugué. Y Zidane siempre ha sido mi ídolo", sentenció.

James Rodríguez y Carlo Ancelotti coincidieron en el Real Madrid la temporada 2014/15 / EFE

Se 'mojó' y dijo los que, según su opinión, son los tres mejores jugadores del mundo actualmente: "Mi ránking es Mbappé, Bellingham y Vinicius". Y, por último, demostró su alto nivel de autoestima: ¿Zidane o James? “Zidane era muy bueno, en su prime ganó la Copa del Mundo pero... James”. ¿James o Modric? “James“. ¿James o Kroos? “James“. ¿James o Xavi Hernández? “En el prime, James”.