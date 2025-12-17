Jamal Musiala vuelve a pisar el césped 164 días después

La imagen que llevaba casi medio año esperando el Bayern por fin se ha producido. Jamal Musiala ha vuelto a pisar el césped de Säbener Straße junto al resto de sus compañeros y ha completado parte de la sesión de trabajo, 164 días después de la grave lesión sufrida el 5 de julio ante el PSG en el Mundial de Clubes. El campeón de la Bundesliga y la selección alemana celebran un paso decisivo en una recuperación que ha sido larga y controlada al milímetro. Su reaparición en partido oficial apunta a inicios de 2026.

De la fractura al primer rondo con el grupo

La lesión del joven talento alemán se produjo en Atlanta, en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain, en una acción desafortunada con Gianluigi Donnarumma. Musiala se fracturó el peroné y sufrió varias roturas de ligamentos en el tobillo izquierdo, lo que obligó a pasar por quirófano y a iniciar una rehabilitación de alta complejidad.

El mediapunta ha pasado 23 semanas de recuperación entre la operación en Murnau y el trabajo progresivo sobre el césped, que arrancó a finales de octubre con sesiones específicas de carrera, cambios de ritmo, regate y disparo junto al readaptador Simon Martinello.

Lesión Musiala / Twitter

Este martes se ha vivido el siguiente escalón. El Bayern ha hecho oficial que el jugador de 22 años ha participado de nuevo en el calentamiento y en varios ejercicios de pase con el grupo antes de continuar su trabajo individual, un formato de integración parcial que el club considera clave para reducir riesgos.

Bienvenida en Säbener Straße

En Múnich se ha recibido el regreso como una pequeña fiesta interna. Medios alemanes como Bild describen que Musiala salió de la caseta a las 10.59 horas, cruzó un pasillo de compañeros que le aplaudían y chocó la mano con Alphonso Davies, que le dedicó un "Jamal is back" entre sonrisas.

El propio club ha acompañado la noticia con imágenes del internacional alemán conduciendo el balón y participando en los rondos, siempre bajo vigilancia del cuerpo médico. Vincent Kompany ya adelantó la semana pasada, antes del partido liguero frente al Mainz, que "Jamal esta cerca" y que el objetivo es que pueda entrenar "un poco antes de Navidad" y que en enero lleguen sus primeros minutos de juego.

Tal y como señalo el técnico belga, Musiala no entrará en la convocatoria para el último duelo del año en Heidenheim. El foco está puesto en el arranque de 2026, cuando el Bayern reciba al Wolfsburgo en el Allianz Arena en el primer compromiso oficial tras el parón invernal.

Un regreso clave

El retorno del '42' llega en un contexto inmejorable para el equipo. El Bayern vive unas semanas dulces después de recuperar al japonés Hiroki Ito, que sufría una fractura en el metatarsiano derecho, y ver cómo Davies volvía a jugar tras su grave lesión de rodilla. Musiala es el último gran nombre de la lista de bajas de larga duración que empieza a vaciarse.

En Bundesliga, el conjunto de Kompany lidera la tabla con holgura, mantiene la condición de invicto y está a punto de sellar con autoridad su clasificación a la fase eliminatoria de la Champions. En ese escenario, la vuelta progresiva de su mayor talento ofensivo entre líneas refuerza la sensación de que el campeón se prepara para encarar el tramo decisivo del curso con casi todo el arsenal disponible.

El impacto del regreso no se limita a Múnich. El centrocampista ofensivo es uno de los pilares de la selección alemana y su recuperación se considera estratégica de cara a la Copa Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Diversos medios germanos subrayan que el seleccionador Julian Nagelsmann y su cuerpo técnico han estado al tanto de cada fase de la rehabilitación y que no se forzarán plazos para evitar recaídas.

Por ahora, el mensaje oficial es de prudencia. El departamento médico del Bayern insiste en que se trata de un primer paso y que el jugador seguirá alternando sesiones colectivas e individuales hasta que la carga de trabajo se acerque a la de sus compañeros. Solo entonces se activará el siguiente estadio, el de su regreso a las convocatorias.