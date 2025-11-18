Jagiellonia Białystok, el club polaco con alma ibérica que desafía al poder en la Ekstraklasa

En apenas dos temporadas, el Jagiellonia Białystok ha pasado de pelear por la permanencia a luchar por levantar la Ekstraklasa y competir en Europa. Su secreto se basa en una mezcla de planificación, talento joven y una inesperada colonia ibérica. Los españoles Jesús Imaz, Alejandro Pozo, Sergio Lozano y Álex Cantero, junto al portugués Bernardo Vital, se han convertido en la columna vertebral de un equipo que encarna el nuevo rostro del fútbol polaco.

Un líder inesperado en el mapa europeo

Situado en el extremo noreste de Polonia, a apenas 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, Białystok ha sido históricamente una ciudad más asociada a la industria que al fútbol. Su club, el Jagiellonia, era hasta hace poco un modesto superviviente de media tabla en la Ekstraklasa, acostumbrado a vivir lejos del foco mediático y sin grandes aspiraciones más allá de la permanencia. Sin embargo, la temporada 2023/2024 marcó un antes y un después en la historia del equipo, ya que el club logró conquistar su primer título de liga.

Un año y medio después, el 'Jaga' vuelve a mirar a todos desde lo más alto de la liga. El equipo del noreste polaco encabeza la lucha por el liderato de la clasificación (esta semana, debido a los partidos atrasados, segundo con un partido menos) con uno de los ataques más eficaces del campeonato —promedia más de dos goles por encuentro— y un fútbol ofensivo que ha devuelto la ilusión a su hinchada. Lo hace, además, sin descuidar su ambicioso reto continental, la UEFA Conference League, donde está demostrando que su éxito doméstico no es pura casualidad.

En Europa, el club de Białystok se ha ganado la simpatía de muchos por su atrevimiento en ataque y valentía táctica, impropios de un debutante en la competición. En los tres primeros encuentros de la fase de grupos ha sumado cinco puntos de nueve posibles, tras imponerse al Ħamrun Spartans (1-0) en casa, firmar un meritorio empate ante el RC Strasbourg (1-1) en territorio francés y volver a empatar en casa del macedonio Shkëndija (1-1). Estos buenos resultados lo sitúan provisionalmente en la decimocuarta posición de la liguilla de la categoría de bronce del fútbol europeo.

Partido de Conference League entre el Jagiellonia Białystok y el Strasbourg / MOHAMMED BADRA

Colonia ibérica en la Ekstraklasa

Buena parte de ese cambio tiene nombre y acento español. Jesús Imaz, delantero leridano de 33 años, aterrizó en Białystok en 2019 y desde entonces se ha convertido en una auténtica leyenda del club. Con 243 partidos y 105 goles, es el máximo goleador histórico del Jagiellonia en la Ekstraklasa y el líder moral de un vestuario que le reconoce como su capitán sin brazalete.

A su lado, el bloque español se completa con el lateral y extremo Alejandro Pozo, cedido por el Almería y formado en las categorías inferiores del Sevilla; el centrocampista Sergio Lozano, incorporado este verano como agente libre tras finalizar contrato con el Levante; y el delantero Álex Cantero, procedente del Tenerife.

El central portugués Bernardo Vital, llegado también este verano procedente del Real Zaragoza, está aportando solidez en defensa — solo dos derrotas en lo que va de liga— y redondea un quinteto peninsular que ha transformado la identidad del equipo. Bajo su influencia, el Jagiellonia exhibe ahora un estilo más técnico, con circulación rápida, amplitud por las bandas y una competitividad que ha conquistado a la afición de Podlasie.

Un proyecto de método

El éxito de este modesto equipo no es fruto del azar. La dirección deportiva, encabezada por Łukasz Masłowski, apostó por un modelo sostenible basado en la contratación de jugadores jóvenes — la edad media de la plantilla es de 23,9 años, la tercera más baja de la competición—, salarios ajustados y una plantilla que combina talento extranjero con jugadores locales. El entrenador croata Adrian Siemieniec, con apenas 33 años, ha logrado integrar ambos mundos.

El resultado es un equipo que defiende con orden, presiona alto y no renuncia al espectáculo. Su identidad de club de provincia se ha convertido en fortaleza, ya que no sufren tanta presión mediática y gozan, por lo tanto, de mayor cohesión interna. Además, el buen rendimiento del equipo ha motivado a una hinchada que llena cada jornada el Stadion Miejski (con capacidad para 22.409), rebautizado como Chorten Arena, y que no se cansa de animar a su equipo. En los útimos años, la asistencia media ha pasado de 9.458 — en la temporada 2018/19— a 18.911 espectadores, lo que sitúa el ticket actual en el mejor de su historia.