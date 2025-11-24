Jacobo y Nico Paz brillan en la fiesta del Como

El Como atropelló al Torino con un festín en el que se repartieron el protagonismo Jacobo Ramón - goleador por vez primera en la Serie A - Nico Paz, autor de un golazo en la segunda parte, y Jesús Rodríguez, que firmó dos asistencias para el doblete de Jayden Addai (1-5).

El cuadro de Cesc Fàbregas castigó todas las debilidades del 'Toro' en su casa y fue un equipo sin piedad, sin miramientos para terminar la jornada en la sexta plaza, a seis puntos de la Roma, líder de la Serie A y a solo 3 de los puestos de Champions.

Fue un dominio absoluto, todas las piezas encajaron. Jesús Rodríguez, de nuevo titular tras la nueva lesión de Assane Diao, regaló los dos primeros goles a Addai. El primero en el minuto 36, el segundo en el 52, con dos asistencias que le destaparon como el jugador clave del partido. Poco antes del descanso, el Torino amagó con la resurrección desde los once metros, gracias a un tanto de Vlasic.

Se quedó solo en eso, en un susto para el Como, que continuó en modo crucero, superior constantemente hasta que Jacobo Racón, a pase de Máximo Perrone, atacó el área con convicción y remató de cabeza para poner el 1-3. Fue el estreno goleador del canterano del Real Madrid con la camiseta del Como.

Los dos últimos goles fueron el broche de oro a un partido tremendo. Nico Paz cruzó un disparo desde el perfil izquierdo del área y marcó su quinto tanto de la campaña. Y Martin Baturina, fichaje del pasado mercado invernal, sumó su primera diana con el Como, al que llegó el pasado verano.