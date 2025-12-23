Jackson brilla y Oshimen la lía

Un doblete del delantero del Bayern de Múnich Nicolas Jackson le dio la victoria por 3-0 a Senegal ante Botsuana, mientras que Ademola Lookman (Atalanta) consiguió los tres puntos para Nigeria con el gol del triunfo ante Tanzania (2-1).

Una goleada, cerrada con el gol de Cherif Ndiaye, que deja al cuadro senegalés líder del grupo D con tres puntos tras esta primera jornada de la Copa de África de fútbol, que se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero.

Por su parte, el equipo tres veces ganador del torneo (1980, 1994, 2013) consiguió la victoria gracias a Lookman, quien en el minuto 52 conectó un potente disparo desde la frontal directo a la escuadra. Su estrella, Victor Oshimen, dio la nota negativa con varias escenas de quejas con sus compañeros y también con el entrenador, después de ser sustituido en los útlimos minutos del partido.

Tres puntos que le dieron a Nigeria el segundo puesto del grupo C, ya que el liderato se lo otorgó la selección de Túnez.

El conjunto norteafricano superó con rotundidad a una débil Uganda por 3-1, con los tantos de Ellyes Skhiri (m.10), y Elias Achouri (m.40, m.64), y se situó en lo más alto.

También se disputó este martes el otro partido del grupo D, que enfrentó a República Democrática del Congo con Benin, con victoria de los locales por 1-0 gracias el tanto de Theo Bongonda, exjugador del Cádiz. Tres puntos que le dan a los del centro de África el segundo puesto del grupo.