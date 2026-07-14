Jack Grealish, 'cazado' bebiendo alcohol en un estado desmejorado

Inglaterra disputará este miércoles ante Argentina la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que puede ser el antepenúltimo paso antes de proclamarse campeón del mundo por segunda vez en su historia, hito que no consigue desde que organizara el gran trofeo de la FIFA como anfitriona en 1966. En este sentido, la clasificación ante Noruega, lograda por la mínima y con cierta polémica, se vivió con mucha intensidad tanto por parte de los jugadores como de los aficionados.

De esta manera, llama especialmente la atención el caso de Jack Grealish, quien no entró como convocado en la lista de Thomas Tuchel por sus problemas con las lesiones, lo cual le obliga a vivir la Copa del Mundo como un aficionado más. Sin embargo, el no participar en el césped no le impide ser protagonista.

Cazado mientras bebía con amigas

Desde que ganara el triplete de Premier League, FA Cup y UEFA Champions League con el Manchester City en 2023 como pieza indiscutible en el once titular, Jack Grealish ha visto cómo su carrera futbolística no terminaba de repuntar y, tras perder de manera progresiva protagonismo con los 'skyblues' de Pep Guardiola durante los dos siguientes cursos, decidió poner fin a su etapa con los mancunianos y poner rumbo a Everton. Sin embargo, aun cuando en 20 partidos de liga ha logrado participar de manera directa en ocho goles, gracias a sus seis asistencias y sus dos tantos, los problemas físicos le han impedido encontrar la regularidad deseada y, por consiguiente, perder su puesto con la Selección de Inglaterra.

Jack Grealish bebiendo alcohol junto a unas amigas / BackGrid / The Sun

Además, sus problemas extrafutbolísticos, siempre relacionados con el alcohol, han puesto en tela de juicio su profesionalidad. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril fue visto en un bar de Manchester pese a estar en pleno proceso de recuperación. Ahora, aprovechando que no está convocado para la Copa del Mundo, volvió a vérsele en claro estado de ebriedad mientras veía el juego entre ingleses y noruegos junto a unas amigas. Según informa 'The Sun', el futbolista hizo presencia otra vez en un concurrido bar de Manchester, riendo y bromeando con amigas en una mesa. Siempre según la información del citado inglés, se le observó bebiendo chupitos e incluso derrochando dinero en una botella de vodka Grey Goose. Incluso, se echó una siesta rápida mientras se desplomaba en su silla, prueba inequívoca de que se había pasado con la bebida.