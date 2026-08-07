Ivan Toney vuelve a tener problemas con la justicia: acusado de agresión en una discoteca

Ivan Toney apuntaba a convertirse en uno de los grandes delanteros centros de Europa hace pocos años, sobre todo tras anotar 20 goles en Premier League con el Brentford en la campaña 22/23. Sin embargo, cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera, fue sancionado en enero de 2024 y se le prohibió jugar durante ocho meses, debido a un escándalo por infringir las reglas de la Premier referentes a las apuestas deportivas, entre 2017 y 2021. No obstante, al dejar atrás el castigo nada volvió a ser igual y el jugador abandonó el fútbol europeo para marcharse a Arabia Saudí, en un traspaso que se cerró a cambio de 40 millones de euros.

Así, en verano de 2024 se convirtió en jugador de Al Ahli, probablemente con la intención de dejar atrás la polémica vivida en la liga inglesa. Pese a ello, en las últimas horas su nombre a vuelto a ser noticia por motivos extrafutbolísticos, en un nuevo lío que además de dañar su imagen pública le vuelve a traer problemas con la justicia, aunque por motivos muy diferentes a las casas de apuestas.

Investigado por una pelea en una discoteca

Tras su participación en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, el internacional con Inglaterra ha sido formalmente acusado de agredir físicamente a un seguidor en una discoteca de Londres, al cual presuntamente le habría propinado un cabezazo. Eso sí, los hechos se remontan al pasado 6 de diciembre de 2025 en una discoteca en el céntrico barrio de Soho, en la capital londinense, cuando fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres, que ahora investiga lo sucedido.

Según ha trascendido, todo apunta a que el enfrentamiento comenzó cuando un aficionado intentó rodear con el brazo al futbolista para hacerse una foto dentro del local. El implicado lo habría reconocido y le habría rodeado el cuello acercándolo a él, algo que no habría sentado bien al futbolista. "Quítate de encima, quítate de encima", le habría dicho Toney antes de que la situación escalara.

Ivan Toney, con un título conquistado en Arabia / 'X'

Eso sí, según un testigo todo podría ser en parte un malentendido, pues el delantero llevaba un reloj de pulsera caro en ese momento y pudo temer que le estuvieran intentando robar. Sea como sea, el jugador tendrá que comparecer en un tribunal de Westminster en Londres el próximo 24 de septiembre para intentar aclarar los hechos y poder centrarse, esta vez sí, en su rendimiento sobre los terrenos de juego.