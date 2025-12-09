Ivan Toney, detenido por propinar un cabezazo en un bar de Londres

Ivan Toney, jugador del Al Ahli, fue detenido en la madrugada del sábado pasado por golpear en la cabeza a una persona en un bar de Londres, según recoge el medio 'The Sun'. El delantero inglés fue sacado esposado del recinto después del incidente.

De acuerdo con esta información, los hechos ocurrieron en un local del distrito de Soho, cuando un aficionado se acercó a Toney para realizar un selfie y le puso las manos alrededor del cuello

Según las declaraciones de un testigo al citado medio, "Toney pasó junto a una mesa donde había un grupo de muchachos y uno de ellos lo reconoció y trató de poner sus manos alrededor de su cuello para sacarse una foto con él".

Sin embargo, esta acción no le sentó bien al atacante inglés que dijo "'quítate de encima, quítate de encima' y terminó dándole un cabezazo a uno de los chicos”. La presunta víctima quedó con "sangre saliendo del puente de la nariz", antes de que el Servicio de Ambulancias de Londres confirmara que envió una ambulancia y un paramédico a los informes de una presunta agresión

La policía acudió al lugar rápidamente, arrestó a Toney poco después y lo esposaron; en un vídeo se le ve siendo conducido fuera del bar bajo custodia. Fue detenido bajo la sospecha de dos cargos por agresión y uno por disturbios, y posteriormente quedó en libertad bajo fianza mientras se realizan las investigaciones

No obstante, el testigo asegura que Toney podría haber sentido miedo por su seguridad, ya que en ese momento llevaba joyas visibles y un reloj caro, lo que le habría hecho pensar que el aficionado podría intentar robarle.

Sobre el terreno de juego, Toney encara unas semanas que se presentan especialmente intensos. Después de 18 meses en el Al Ahli, han surgido numerosos rumores sobre su posible vuelta a la Premier League, competición en la que anotó 36 goles en 85 encuentros durante su etapa en el Brentford.