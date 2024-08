Iván Jaime, de apartado por Conceiçao a estrella del nuevo Oporto

"Para trabajar en el Oporto no basta con tener contrato, es necesario más", decía Sergio Conceiçao en abril cuando le preguntaron por los motivos que le habían llevado apartar a jugadores como Toni Martínez, Jorge Sánchez, André Franco e Iván Jaime de la dinámica del primer equipo. Ni siquiera eran titulares indiscutibles. Al parecer, el técnico quería dar un puñetazo encima de la mesa delante de la plantilla para intentar salvar la temporada.

No le salió precisamente bien. Porque pagaron justos por pecadores, porque el Oporto mantuvo una dinámica desastrosa y porque, al final, Conceiçao acabó su etapa como entrenador de los dragones. Hoy, por suerte para la estabilidad y la buena dinámica del club, la realidad es bien distinta. El Oporto está dirigido por Villas-Boas, Vitor Bruno es el que lidera el nuevo proyecto desde el banquillo y, sobre el terreno de juego, es Iván Jaime, uno de los que Conceiçao descartó, el que está brillando por encima del resto. Ver para creer. De apartado a estrella.

Procedente del Famalicao

Llegó en verano de 2023 como una de las grandes revelaciones de la liga lusa en el Famalicao, pero no tuvo la temporada esperada y terminó siendo apartado del equipo. Se hablaba de poco compromiso con el equipo, algo que forzó a sus representantes a salir al paso de las especulaciones: "Ese reconocimiento y agradecimiento nunca llegó. Más bien llegó con un despido anunciado, críticas en la plaza pública y su vilipendio público, con daño profesional, pero también con daño personal. Durante meses, el jugador no dijo nada y no se defendió de ninguna manera".

Al final, la temporada acabó, con Iván Jaime trabajando para sí mismo y para una nueva temporada que le ha devuelto la ilusión. Se siente importante y el Oporto lo está aprovechando. El equipo ha disputado tres partidos oficiales hasta la fecha, y el extremo español ha marcado en todos y cada uno de ellos, siendo especialmente clave en el primero. El tanto de Iván Jaime en la prórroga sirvió para que los dragones levantaran la Supertaça ante el Sporting de Portugal, el primer título de la temporada.

Pero es que en la Primera Liga, el español también está siendo de los mejores. Anotó tanto ante el Gil Vicente como al Santa Clara, evidenciando su buen estado de forma. Vitor Bruno le ha tado toda la confianza del mundo e Iván Jaime ha respondido a base de buenas actuaciones y de goles.

“Ha sido un momento muy feliz, me he acordado de momentos buenos y menos buenos que he pasado. He tenido un poco de suerte, pero la suerte es de quien la busca”, decía Iván Jaime tras anotar el gol que le daba el título al Oporto en el primer partido de pretemporada. Tras un duro tramo final de la temporada pasada, al extremo español le está sonriendo la fortuna en este inicio de campaña.