El Al-Ittihad ataca a Cristiano Ronaldo tras su intento de 'espionaje': "¡Perdiendo incluso haciendo trampas!"

Se mastica mucha tensión en los clásicos de Arabia Saudí. El Al-Ittihad contra el Al-Nassr de este fin de semana no fue una excepción. El club amarillo y negro se llevó la victoria por 2 goles a 1 en la jornada 5 de la Roshn Saudi League. Un partido que ha generado muchos comentarios.

El más relevante de un protagonista fue el de Joao Félix nada más salir del terreno de juego del King Abdullah Sports City en Yeda. "No voy a hablar con vosotros, porque si hablo dejaré al descubierto lo que ocurre en la liga", dijo el portugués enfadado al pasar por zona mixta.

El resultado dejaba al equipo de Joao y de Cristiano Ronaldo sin el liderato de la liga saudí, que caía en manos de su otro máximo rival, el Al Hilal.

El Al-Ittihad, por su lado, estaba en éxtasis. El equipo, muy activo en sus redes sociales, lanzó 'pullitas' al propio Joao por sus palabras, al entrenador Ange Postecoglou y a Cristiano Ronaldo, por una curiosa imagen que protagonizó con Danilo Pereira.

En un momento del partido, CR7 se acercó a su compatriota portugués, que leía un papel que le había hecho llegar su entrenador Jens Wissing con una nueva táctica. Cristiano miró por encima del hombro de Danilo por si podía entender lo que estaba escrito en la nota. La imagen fue captada por las cámaras y la situación no fue a más entre los futbolistas, que se lo tomaron a risa, pero la cuenta oficial del club quiso hacer sarna de la derrota.

"¡Perdiendo incluso haciendo trampas!", escribió la cuenta oficial del Al-Ittihad en 'X' con una imagen de Danilo y Cristiano Ronaldo justo después de su encuentro.

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En el plano deportivo, el conjunto local encarriló el partido con un doblete de George Ilenikhena en apenas 22 minutos, primero en el 4' y después en el 22', mientras que Ângelo recortó distancias en el 36'. El Al Nassr buscó el empate durante la segunda mitad, pero el Al Ittihad resistió para llevarse tres puntos que dejan al conjunto de Cristiano sin el pleno de victorias y mantienen al Al Hilal como líder en solitario.