En Italia lo ven claro: "Si Pep Guardiola dice que no... Pirlo"

Italia sigue con problemas graves en su fútbol. Ya no por haberse perdido su tercer Mundial consecutivo -en 2030 se cumplirán 16 años desde la última vez que la 'Azzurra' pisó un torneo orbital-. También es que su banquillo resulta una patata caliente difícil de atajar. Leonardo y Paolo Maldini, recientemente incorporados a la dirección deportiva de la selección, siguen en la búsqueda del nombre que les haga volver a soñar. Y lo tienen en Pep Guardiola.

El gran objetivo es el técnico catalán. Eso sí, en caso de que rechace la propuesta, 'La Gazzetta dello Sport' lo asegura con un titular tajante en su portal: "Si Guardiola dice que no, aparece Andrea Pirlo", al tiempo que indican que la operación por Pep presenta importantes dificultades.

Guardiola, que acaba de cerrar una exitosa etapa en el Manchester City, percibía un salario cercano a los 24,8 millones de euros brutos y mantiene además una vinculación con el City Football Group como embajador global. A ello se suma un factor personal que el propio entrenador ha dejado claro en los últimos días.

El técnico de Santpedor aseguró recientemente que, al menos por ahora, no contempla regresar a los banquillos. Su intención pasa por disfrutar de una etapa alejada del fútbol para dedicar más tiempo a su familia. Un mensaje que, según el diario italiano, también trasladó durante las conversaciones mantenidas con Maldini y Leonardo.

Desde la 'Federazione' son conscientes de que un fichaje de ese calibre exigiría un importante esfuerzo económico. El presidente Giovanni Malagò reconoció públicamente que antes de pensar en un entrenador de máximo nivel hay que comprobar tanto su predisposición como la viabilidad financiera de la operación.

Además, recordó que el presupuesto actual de la federación está muy alejado de las cifras que podría exigir un técnico del prestigio de Guardiola, por lo que incluso sería necesario valorar el apoyo de patrocinadores y de la Serie A para afrontar un contrato de semejante dimensión.

Pirlo, 'uno di noi'

Ante este escenario, Pirlo gana fuerza. La información señala que Maldini y Leonardo consideran que el excentrocampista reúne el perfil ideal para liderar la nueva etapa de la selección. Su juventud como entrenador, una propuesta futbolística moderna y su condición de campeón del mundo con Italia en 2006 juegan a su favor.

En la dirección deportiva entienden que el exjugador de Juventus y Milan podría encabezar el proceso de renovación que pretende impulsar la federación tras los últimos resultados. Su conocimiento del fútbol italiano y su capacidad para conectar con una nueva generación de futbolistas son aspectos especialmente valorados.

Otro de los nombres presentes en el debate es el de Roberto Mancini, quien ya estuvo en el cargo de 2018 a 2023, coronando la Eurocopa de 2021. Sin embargo, el periódico italiano explica que su candidatura cuenta con más respaldo dentro de los sectores tradicionales de la federación, mientras que Maldini y Leonardo prefieren apostar por un perfil diferente para iniciar un nuevo proyecto.