Clasificación Mundial 2026
Italia sigue soñando y Turquía pospone la clasificación española
El conjunto 'azzurri' se sitúa a tres puntos de la primera posición del grupo, que mantiene Noruega
La selección de Italia venció a Israel y sigue soñando con clasificarse directamente al Mundial 2026. El conjunto 'azzurri' fue claramente superior a su rival, gracias al gran partido de Mateo Retegui, que firmó un doblete clave. Todo empezó con una sonora pitada al himno israelí y una primera parte muy igualada, que acabó con un tanto del italo-argentino de penalti.
Israel tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Donnarumma sacó una gran mano para evitar el subidón de los visitantes. El bajón físico de Israel permitió que Italia tuviera más oportunidades y acabó goleando con dos goles más: el segundo de Retegui en el minuto 74 y el tanto final en el descuento de Mancini.
Por otro lado, Turquía no tuvo piedad ante Georgia y venció con suma facilidad para seguir luchando por un primer puesto utópico en la clasificación. El combinado otomano, que comparte grupo con España, se sitúa en segunda posición a tres puntos de 'La Roja', aunque debería darle la vuelta a un 0-6 que encajó en casa contra los de De la Fuente.
A los 35 minutos, Turquía ya ganaba por una ventaja de tres goles, que acabó sentenciando en la segunda parte con uno más. Georgia recortó distancias de la mano de Kocho. Demiral se vistió de Arda Güler y fue la estrella del partido, con dos goles. En los demás encuentros, Irlanda venció por la mínima a una Armenia con diez y Andorra cayó en casa ante Serbia (1-3).
