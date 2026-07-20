FÚTBOL INTERNACIONAL
Italia va muy en serio con Guardiola
Paolo Maldini y Leonardo se habrían reunido durante el pasado fin de semana con el técnico catalán en Barcelona para ofrecerle el banquillo de la selección
Pep Guardiola ya no es solamente un sueño para una Italia que quiere remontar el vuelo tras demasiados años encadenando decepciones. La posibilidad de que el entrenador catalán se convierta en el próximo seleccionador de la Azzurra ha pasado a ser una opción real después de una reunión mantenida en Barcelona con Paolo Maldini y Leonardo, según varias fuentes.
Peppe Di Stefano desveló en Sky Sport que los dos dirigentes viajaron el pasado fin de semana a Barcelona para intentar convencer a Guardiola de que lidere el nuevo proyecto de la selección italiana.
El encuentro se habría prolongado durante buena parte del fin de semana. Las primeras sospechas surgieron después de que aparecieran varias fotografías de Maldini y Leonardo en España. Las comprobaciones posteriores habrían confirmado que el motivo del viaje era mantener una reunión con el entrenador.
Sin equipo desde que dejó el Manchester City este verano, no es ningún secreto que el de Santpedor está más que interesado en probar suerte en el banquillo de una selección nacional.
Por el momento, no existe ningún acuerdo ni tampoco hay garantías de que Guardiola vaya a aceptar la propuesta. Sin embargo, la gran novedad es que su candidatura ha dejado de ser una simple especulación y que Italia ya ha dado un paso adelante para conocer su disponibilidad.
La operación se presenta complicada por la dimensión del técnico, uno de los más respetados del planeta, y por las condiciones que habrá que reunir para convencerlo. Aun así, los responsables del nuevo proyecto italiano no quieren descartar ninguna posibilidad antes de tiempo y piensan que Guardiola puede ser el indicado para reflotar el fútbol del país.
Mancini y Pirlo, también en la lista
Guardiola no es el único nombre que aparece sobre la mesa italiana. Roberto Mancini, que ya estuvo al mando de Italia y conquistó la Eurocopa, y Andrea Pirlo, leyenda del país transalpino, también figuran entre las opciones de la directiva.
Italia busca recuperar su lugar entre las grandes potencias del fútbol, no solo europeo, sino también mundial, y considera que Guardiola podría ser el líder ideal para iniciar una nueva etapa. Ahora la pelota está en el tejado de Pep.
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