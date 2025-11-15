Italia - Noruega: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Italia y Noruega se enfrentan este domingo 16 de noviembre en San Siro en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Italia - Noruega y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Gennaro Gattuso llegará a la disputa luego de haber derrotado a Moldavia (2-0), derrotado a Israel (3-0), derrotado a Estonia (3-1) y derrotado a Israel (5-4).

Por su parte, los comandados por Stale Solbakken registraron una victoria sobre Estonia (4-1), una victoria sobre Israel (5-0), una victoria sobre Moldavia (11-1) y una victoria sobre Estonia (1-0).

HORARIO DEL ITALIA - NORUEGA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Italia y Noruega, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ITALIA - NORUEGA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Italia y Noruega se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.