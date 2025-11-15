ELIMINATORIAS
Italia - Noruega: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial
A qué hora y dónde ver el Italia - Noruega de las eliminatorias UEFA para el Mundial
Italia y Noruega se enfrentan este domingo 16 de noviembre en San Siro en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Italia - Noruega y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Gennaro Gattuso llegará a la disputa luego de haber derrotado a Moldavia (2-0), derrotado a Israel (3-0), derrotado a Estonia (3-1) y derrotado a Israel (5-4).
Por su parte, los comandados por Stale Solbakken registraron una victoria sobre Estonia (4-1), una victoria sobre Israel (5-0), una victoria sobre Moldavia (11-1) y una victoria sobre Estonia (1-0).
HORARIO DEL ITALIA - NORUEGA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL
El partido entre Italia y Noruega, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ITALIA - NORUEGA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL
En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Italia y Noruega se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.
También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Informe sobre la situación económica del Barça: "El Barça, una montaña de deudas"
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación