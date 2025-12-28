Italia, fascinada con Modric, el incombustible en lo más alto de la Serie A: "Juega con un cigarro en la boca"

Luka Modric no ha bajado su nivel en Italia. El ex del Real Madrid sigue impresionando en las filas del AC Milan, líder temporal de la Serie A (a la espera del resultado del Inter de Milan) y con el objetivo principal del 'Scudetto', que volvió a vencer este domingo, atropellando al Hellas Verona por un contundente 3 a 0 en San Siro.

Sin ninguna otra competición en la que competir (eliminado de la Coppa Italia por la Lazio en octavos de final y eliminado de la Supercopa en las semifinales ante el Nápoles), el Milan se pone entre ceja y ceja levantar el título principal del 'calcio' tras una temporada pasada decepcionante y fuera de Eruopa. La llegada de Luka Modric, junto a otros fichajes como Christopher Nkunku, Ardon Jashari, Pervis Estupiñán, Adrien Rabiot y Samuele Ricci han revolucionado al equipo de Massimiliano Allegri y se mantiene fuerte en el torneo regular, con 4 meses seguidos sin perder en liga.

Ante el Hellas, el Milan sentenció alrededor del descanso. Pulisic colocó el primero del partido en el añadido y el doblete de Nkunku (el primero de penalti) en tan solo cinco minutos tras salir de los vestuarios dejó el partido resuelto, pero Allegri no dejó de animar a los suyos para que no bajaran la intensidad. El cambio de mentalidad es evidente y el técnico no quiere que su equipo se relaje, incluso con partidos decididos.

En el último gol, Modric fue protagonista secundario. Suyo fue el disparo desde la frontal que quedó muerto en la línea de gol para que el francés rematara al findo de la portería.

"Modric es el mejor fichaje de 2025 porque ha aportado calidad. Hemos visto que los campeones, aunque tengan 38-39 años, con estos chavales Modric juega con un cigarro en la boca. Podía haberse ido a Emiratos Árabes a ganar un dineral, y sin embargo, decidió retarse. Es lo que ha pasado con De Bruyne, aunque el impacto ha sido muy diferente", dijo Luca Toni en el pódcast 'Cose Scomode' de Aura Sport sobre el jugador de 40 años.

Además, otro exjugador de la Serie A, Sebastien Frey, concordó con estas palabras en el mismo pódcast: "Modric, para mí, ha sido el mejor fichaje de la Serie A este año. Hablamos de un campeón y los campeones a veces se van a jugar a otros sitios. Pese a su historia en el Real Madrid, viene a jugar a Italia, al Milan, a un club top, y verlo todavía así es una maravilla".