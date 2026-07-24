Italia ya no espera más a Guardiola y firma a Pirlo

Corren tiempos más que complicados para la selección italiana. La que en su día consiguió levantar la Copa del Mundo en cuatro ocasiones, ahora es incapaz de clasificarse al Mundial: no lo logró ni en 2018 ni en 2022, y ni la ampliación a 48 plazas para esta edición fue suficiente para que 'L'Azurra' consiguiera estar presente.

Esta vez, su verdugo fue Bosnia , quien en el play-off de clasificación le ganó en penaltis en un encuentro en el que Bastoni fue expulsado y Gattuso terminó dimitiendo. Desde entonces, la selección nacional no ha tenido un entrenador confirmado. En junio jugaron dos amistosos, ante Luxemburgo y Grecia, en los que el entrenador fue el de la sub 21, Silvio Baldini.

Tras muchas especulaciones sobre quién accedería al cargo, se daba a conocer que Guardiola era el nombre favorito de la federación para el gran reto de devolver a Italia a lo más alto, pero esta mañana quedaba confirmado que el técnico catalán ha rechazado la propuesta .

Otro de los entrenadores que sonaba con más fuerza era Andrea Pirlo, siempre y cuando Guardiola no llegase , y pocas horas después de saberse que el ya ex del Manchester City declinaba la oferta, informan Fabrizio Romano y Matteo Moretto que Pirlo ha aceptado la propuesta y se convertirá en el nuevo seleccionador de Italia.

Pirlo, una carrera discreta como entrenador

El reto es mayúsculo para toda una leyenda del fútbol italiano, que dejó recuerdos maravillosos en el Milan y en la Juventus, pero al que por ahora no le ha ido especialmente bien en los banquillos. El nacido en Flero debutó como técnico en un gran banquillo, entrenando a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Si bien ese año consiguió ganar la Copa Italia, el equipo quedó cuarto en liga y no ganó la Serie A tras haberla conseguido durante nueve años consecutivos.

Desde entonces, la carrera de Pirlo ha sucedido muy lejos de las grandes competiciones europeas. Su siguiente etapa fue en el Fatih Karagumruk turco, en el que estuvo una temporada y llevó al equipo a quedar séptimo. La siguiente campaña entrenó a la Sampdoria en Serie B en busca del ascenso, pero el equipo no lo consiguió, quedándose fuera en el play-off de ascenso.

Pirlo llegará a un cargo muy exigente tras una etapa completamente distinta: desde julio de 2025, el italiano ha estado entrenando al United Football Club de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos, al cual consiguió ascender esta última temporada.

Si bien Pirlo fue toda una leyenda sobre el campo, todavía no ha sido capaz de demostrar que ese talento que tenía con los pies lo tenga también para dirigir. El tiempo dirá si la federación, encabezada por Paolo Maldini, acertó a la hora de tomar esta decisión.