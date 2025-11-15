Italia se asoma al abismo: solo un milagro evita otra repesca

España estará - virtualmente - en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. Solo lo impediría una improbable goleada turca - por una diferencia de siete dianas - el próximo martes en La Cartuja. Tan improbable como la gesta a la que se enfrenta Italia para evitar la repesca. La Azzurra, que corre el riesgo de perderse su tercera Copa del Mundo consecutiva, debe ganarle a Noruega por nueve goles o más.

Estarán en ese infernal playoff los 12 segundos de cada uno de los grupos y los cuatro equipos que ganaron su pase mediante la Nations League. Los 16 participantes se enfrentarán en encuentros de eliminación directa... a partido único: solo cuatro de ellos quedarán en pie. Un camino que querría evitar a toda costa la cuatro veces campeona del mundo, ausente en las dos últimas citas mundialistas tras caer, precisamente, en ambas repescas: primero ante Suecia en 2018 y posteriormente contra Macedonia del Norte rumbo a Qatar 2022. La primera vez que la Azzurra se quedó sin Mundial fue en Suecia 1958.

Austria y Suiza, a punto

Los de Ralf Rangnick acarician una fase final del Mundial por primera vez desde Francia 98'. Dos goles de Marko Arnautovic dieron el triunfo en Limasol ante Chipre a una Austria que está a un paso de participar en su octava Copa del Mundo. Se garantizó, como mínimo, la repesca como segundo clasificado del Grupo H. El triunfo de Bosnia-Herzegovina sobre una Rumanía con diez desde el minuto 68' le privó de sellar su clasificación matemática.

LIMASSOL (Cyprus), 15/11/2025.- David Alaba of Austria celebrates in front of fans after the team won the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Cyprus and Austria in Limassol, Cyprus, 15 November 2025. (Mundial de Fútbol, Chipre) EFE/EPA/MARIOS GREGORIOU / MARIOS GREGORIOU / EFE

Suiza pasó por encima de una Suecia cuya fase clasificación fue nefasta fase de clasificación pero tiene asegurada su presencia en la repesca vía Nations League. Los helvéticos deberán ratificar su clasificación el martes ante una Kosovo que también amarró el playoff.

Los Diablos Rojos posponen su clasificación

Bélgica no pasó del empate en el Astana Arena ante Kazajistán y aplazó su clasificación matemática para el Mundial al martes, fecha en la que recibirá a Liechtenstein en Lieja. Sin el lesionado Courtois, los Diablos Rojos están obligados a sumar los tres puntos ante el colista del Grupo J.

Gales sudó más tinta de la esperada para vencer a Liechtenstein, selección que perdió todos los partidos que disputó en esta fase de clasificación, en el Rheinpark de Vaduz. Los de Piet Cremers salvaron la papeleta gracias al solitario tanto de Jordan James, futbolista del Leicester. A falta de una jornada, Gales accederá a la repesca si gana a Macedonia del Norte el próximo martes. Al combinado balcánico, sin embargo, con mejor diferencia de goles, le basta el empate para seguir adelante.

Turquía y Kosovo, a la repesca; Oblak se queda sin Mundial

De poco le sirvió la victoria a la Turquía de Arda Güler, Yildiz, Çalhanoğlu y compañía ante Bulgaria (2-0) tras la goleada de España en Georgia. El combinado otomano, pues, se apunta a la repesca ante el (imposible) reto de firmar una goleada de escándalo en La Cartuja, escenario en el que tendría que ganar por una diferencia de siete dianas a los de De La Fuente.

La fase de clasficación de Kosovo es digna de admirar. Ganó en Liubliana y no solo se aseguró un lugar en la repesca, sino que aún puede acabar primero del Grupo B. La peor parte, eso sí, se la llevó un Jan Oblak que se despide de sus opciones de estar en la próxima Copa del Mundo.

Dinamarca y Escocia se la juegan

Dinamarca dejó escapar la posibilidad de dar el golpe casi definitivo hacia el Mundial pero empató ante Bielorrusia y se jugará el pase directo con Escocia en Glasgow. Ambos, eso sí, tienen asegurado su billete a la repesca.