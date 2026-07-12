Italia apuesta fuerte por Pep Guardiola

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha dado un golpe de efecto al nombrar a Paolo Maldini y a su asesor, el brasileño Leonardo, como nuevos responsables del área técnica de la selección italiana. Y detrás de ese movimiento late un objetivo aún más ambicioso: tentar a Pep Guardiola para que se convierta en el próximo seleccionador de la 'Azzurra'.

Según avanzaron este domingo diferenets medios italianos, el fichaje del técnico español formaría parte del plan de reestructuración que ha puesto en marcha la federación desde la llegada, a finales de junio, de su nuevo presidente, Giovanni Malagò. Sería una auténtica revolución para una selección que sigue digiriendo el golpe de no haberse clasificado para el Mundial en las tres últimas ediciones.

Convencer a Guardiola de asumir las riendas del combinado nacional se perfila como uno de los grandes retos de este nuevo proyecto. El fichaje no será sencillo: el técnico catalán tiene ligazones económicas y contractuales que complican la operación. Aun así, en la FIGC ven en el desembarco de Maldini y Leonardo el primer paso de una revolución histórica para el fútbol transalpino, que podría culminar precisamente con la llegada de Guardiola al banquillo.

La baza principal para seducirlo es la buena sintonía que mantiene con los nuevos dirigentes, a los que conoce bien de su etapa como jugador en la Serie A, defendiendo las camisetas de Brescia y Roma. A eso se suma que el propio Guardiola ha reconocido en más de una ocasión su ilusión por dirigir alguna vez a una selección nacional.

Noticias relacionadas

Maldini y Leonardo, que ya coincidieron y trabajaron codo con codo en el Milan, llegan además con la misión de devolver la confianza tanto dentro de la federación como entre la afición, sentando las bases de un proyecto que aspira a recuperar a Italia para la élite del fútbol mundial.