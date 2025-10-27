Ismael Saibari, el internacional marroquí de Terrassa que domina la Eredivisie

Ismael Saibari (Terrassa, 2001) es el futbolista de moda en Países Bajos. Y no es para menos. En los últimos siete partidos ha marcado ocho goles y ha dado una asistencia, datos que invitan a pensar, erróneamente, que juega de delantero. Pero Saibari es centrocampista y un pilar del PSV Eindhoven, cuya última exhibición llegó ante el Feyenoord, firmando un hat-trick en De Kuip para ganar el partido (2-3) y colocar a su equipo como colíder de la Eredivisie, empatado a 25 puntos con el conjunto de Róterdam.

Nacido en España y de ascendencia marroquí, Saibari creció en Bélgica, país al que se trasladó de pequeño. Allí comenzó a formarse como futbolista, pasando por las categorías inferiores del Anderlecht y del Genk, hasta que el PSV Eindhoven decidió apostar por él en verano de 2020, incorporándolo a su equipo sub-21. Dos años después, Saibari subió definitivamente al primer equipo y hoy es una pieza intocable para Peter Bosz.

Hat-trick, MVP y números de escándalo

En uno de los partidos más atractivos de Países Bajos, un Feyenoord-PSV Eindhoven, fue completamente determinante con un hat-trick —el primero con el PSV— para llevarse los tres puntos de De Kuip (2-3), igualar al equipo de Robin van Persie en lo más alto de la tabla y mantener su invicto contra el cuadro de Róterdam, al que se ha enfrentado en ocho ocasiones (siete victorias y un empate).

Ismale Saibari, estrella en el PSV Eindhoven / 'X'

En total, esta temporada Saibari suma ocho goles y una asistencia en 14 partidos, contabilizando Liga, Champions League y Copa. Registros impresionantes que, más allá de la Eredivisie, también han ayudado al PSV en Champions League con dos tantos. El cuadro neerlandés está firmando una fase de liga más que digna, con el increíble 6-2 al Nápoles en la última jornada -partido en el que Saibari marcó un gol-, y se destaca en la media tabla (16º) con 4 puntos en tres jornadas.

Saibari, durante un encuentro de Champions League esta temporada / AP

Sin embargo, su magnífica aportación goleadora no es flor de un día. En la temporada 2023-24 alcanzó las ocho dianas y dio cinco pases de gol en 31 partidos. En la 2024-25, celebró 15 goles y sumó 14 asistencias en 44 encuentros. Cualquiera diría que es centrocampista.

Contrat hasta 2029 y un valor de casi 30 'kilos'

Saibari es un futbolista total, muy polivalente y listo para brillar en los mejores escenarios del planeta. Es capaz de jugar en cualquier posición del centro del campo: pivote, interior, mediapunta y también de extremo. Con sus cifras y prestaciones, los grandes de Europa empiezan a fijarse en él, pero no será fácil sacarlo de Eindhoven: tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y, según 'Transfermarkt', está tasado en 27 millones de euros.

Saibari, futbolista del PSV Eindhoven / EFE

Elegible por España, Marruecos y Bélgica, Saibari decidió representar al país africano, con el que debutó en septiembre de 2023 en un amistoso contra Burkina Faso, después de pasar por categorías inferiores. Hoy es una de las grandes estrellas de la Eredivisie y uno de esos nombres que hay que tener controlados en los próximos mercados.