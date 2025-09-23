Isak se quita un peso de encima

Fue unos de los culebrones de este verano, pero Alexander Isak acabó firmando por el Liverpool, que pagó 150 millones de euros al Newcastle por su fichaje. De esta manera, el delantero sueco se salió con la suya y se marchó de las 'urracas' después de otra temporada para el recuerdo con unas excelentes cifras de 27 goles y seis asistencias.

Pero no es nada fácil llevar encima el peso de un traspaso de estas dimensiones. Ni más ni menos que el fichaje más caro de la historia de la Premier League. Es por eso que Isak llegaba a Anfield con las expectativas por todo lo alto, aunque en sus dos primeros partidos con la camiseta 'red' no pudo sentir la bonita sensación de celebrar un tanto con su nuevo equipo.

Alexander Isak, frente al Atlético de Madrid / EFE

A la tercera va la vencida. Y es que en su tercer partido con el Liverpool, Isak por fin fue capaz de portería. El internacional con Suecia adelantó a los 'reds' delante del Southampton en el duelo de dieciseisavos de la EFL Cup con una sutil definición tras una recuperación de Federico Chiesa en campo contrario. Un tanto que celebró eufórico por todo lo que significa a nivel personal.

Isak fue sustituido al descanso, y el partido contra los 'Saints' se complicó con el empate de Shea Charles a falta de quince minutos. Sin embargo, apareció otro de los fichajes de verano del Liverpool con el tanto de Hugo Ekitike ya en los minutos finales, también a pase de Chiesa. Precisamente, el delantero francés celebró este gol quitándose la camiseta y fue expulsado al recibir la segunda tarjera amarilla.

Ya no se movió más el marcador, y el Liverpool selló el pase a la siguiente eliminatoria el día del estreno goleador de Alexander Isak. El primer de muchos para el delantero sueco que ya no tiene encima el peso de estrenarse con su nuevo equipo. Eso sí, todavía tiene mucho trabajo por delante para justificar los 150 millones de su fichaje.