"Si tengo que irme a Arabia me haces la putada de mi vida"

Arabia Saudí sigue siendo un destino muy suculento para los futbolistas, sobre todo los que consideran que su mejor versión ya ha pasado y buscan un destino exótico donde realizar todo un retiro dorado. Asimismo, también hay casos de jóvenes jugadores con mucha proyección que se ven atraídos por las insuperables propuestas económicas de los clubes saudís.

Sin embargo, hay futbolistas que no consideran en ningún caso la posibilidad de acabar jugando en la liga de Arabia Saudí, ya sea por ética, nivel del campeonato o diferencias culturales del país. En ese contexto, aparece Iker Muniain, actual jugador de San Lorenzo de Almagro.

Después de toda una vida en las filas del Athletic Club, Muniain decidió emprender una nueva aventura en el fútbol argentino. No fue una decisión económica, sino que llegó por su fascinación por el fútbol del país celeste.

¡Muniain ya marca con San Lorenzo en su primera titularidad! / Twitter

Protagonista del documental 'Pibe Muniain' de Movistar Plus, apuntó que "el Athletic es el amor de mi vida. Era momento de dar un paso al costado y dejar a las nuevas generaciones dar un paso hacia delante".

"Después de haber vivido una carrera muy larga y extensa en el club de mi vida, y poder haberla terminado con la consecución de la ansiada Copa del Rey que tanto queríamos, con mucha pena era el momento de dar un paso al lado y dejar a las nuevas generaciones que vienen dar un pasito adelante", expuso.

De este modo, decidió probar suerte en Argentina: "A mucha gente le sorprendió mi decisión de irme a Argentina, pero era una cosita que yo llevaba dentro. Siempre he tratado de guiarme por lo que el corazón me dice".

UNA DECISIÓN COMPLICADA

Pero también tenía ofertas de Arabia Saudí. "Después de tener dos videollamadas con un club de Arabia él me dijo 'si tengo que irme a cualquiera de estos clubes me haces la putada de mi vida'. Cualquiera de las opciones que tuvimos superaba económicamente a las de la liga argentina. En junio había un 1% de posibilidades de acabar en San Lorenzo", desvela Omar Rodríguez, representante de Muniain.

Eso sí, la decisión de firmar por San Lorenzo no fue nada sencilla. "Tenía la decisión prácticamente tomada antes de la final de Copa. Me supuso mucho estrés y muchas conversaciones con la gente que más quería. Era una decisión muy difícil porque me enfrentaba a algo que no me había querido enfrentar. Y por eso, la final era la última oportunidad, la última bala", señaló el jugador navarro.