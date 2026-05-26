Iraola dispara su cotización: la Premier y Europa quieren al técnico vasco

El fútbol español está de moda. Y sus entrenadores también. Andoni Iraola, que ha cerrado su etapa de tres temporadas en el Bournemouth tras dejarlo sexto en la Premier League, está recibiendo grandes ofertas de cara a la próxima temporada. El vasco llegó a encadenar 18 jornadas sin perder, algo que no pasó desapercibido para muchos. “Para mí, es lo más difícil que hemos logrado”, desveló Iraola tras finalizar esta gran racha.

La Premier no está dispuesta a dejarle escapar, pero grandes clubes europeos también se han sumado a la puja por el técnico guipuzcoano. Crystal Palace, Milan o Bayer Leverkusen son los equipos que más están apretando para hacerse con un Iraola que, en las últimas semanas, también interesó a Liverpool, Chelsea o Nápoles, entre otros. En LaLiga, Athletic Club y Villarreal tampoco le quitaron el ojo de encima durante esta temporada, aunque al final todo se fue enfriando.

El Crystal Palace le ha presentado una millonaria oferta para que se haga cargo del equipo. Los primeros contactos ya se han producido y le ofrecen un contrato largo para que pueda ir creciendo poco a poco, siendo conscientes de las dificultades de la Premier. Pese a que el Palace apuesta por importantes inversiones cada temporada, este curso ha finalizado más cerca de los puestos de descenso que de los europeos. Han sufrido más de lo esperado y, con Iraola, buscarían dar un salto en la clasificación.

Iraola, que echó al City de la carrera por la Premier, está valorando la propuesta del conjunto inglés, ya que, además de proyecto y dinero, le ofrece continuidad familiar en Inglaterra. El vasco es un referente en la Premier y, junto a Guardiola, Emery y Arteta, ha formado una legión de entrenadores españoles de éxito, y el Crystal Palace quiere atarlo. Sabe que no le van a faltar banquillos y, desde Italia y Alemania, también le han llegado grandes propuestas. Media Europa se rifa al de Usurbil.

Andoni Iraola dirige al Bournemouth en el partido ante el Crystal Palace / DPA vía Europa Press

La oferta del Milan es la más ambiciosa a nivel de objetivos. A diferencia de la del Crystal Palace, esta es para pelear por títulos y, sobre todo, recuperar la hegemonía en la Serie A. El conjunto rossoneri, que se ha quedado sin plaza para la UEFA Champions League, ya ha movido ficha para cerrar un nuevo entrenador. El guipuzcoano ya ha tenido contactos con el club transalpino, amante de su atractiva propuesta ofensiva y convencido de que su llegada podría darle el aire necesario al equipo. El Milan quiere acelerar la operación, ya que le gustaría dejarla cerrada esta misma semana.

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Por su parte, el Bayer Leverkusen también tiene a Iraola en su lista de candidatos para suceder a Kasper Hjulmand. La dirección deportiva de la entidad alemana busca un preparador moderno que garantice estabilidad competitiva a largo plazo en el campeonato doméstico, tras acabar sexto en la Bundesliga. La versatilidad táctica y la agresiva presión en campo rival que caracterizan el libreto del guipuzcoano encajan perfectamente con la plantilla. Los analistas del Leverkusen consideran que su asombrosa capacidad para potenciar bloques modestos está plenamente contrastada tras sus etapas en Vallecas y Bournemouth