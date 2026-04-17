Iraola deja su futuro en el aire: "No sé qué voy a hacer la próxima temporada"

La comparecencia de Andoni Iraola en la previa del duelo ante el Newcastle de la jornada 33 de la Premier League estuvo marcada inevitablemente por su reciente anuncio: dejará el Bournemouth al término de la temporada. El técnico vasco, que ha dirigido a los 'cherries' durante tres campañas, quiso aclarar públicamente una decisión que, según explicó, lleva meses madurando y que no responde a ningun acuerdo con otro club.

"Ha sido una decisión que me ha llevado mucho tiempo tomar. No ha sido fácil", reconoció Iraola, que insistió en que la entidad conocía desde hace tiempo sus dudas sobre la continuidad. "Hemos sido muy abiertos durante toda la temporada. Ellos sabían que esto podía pasar", añadió, dejando claro que no se trata de una ruptura inesperada.

Andoni Iraola dejará de ser técnico del Bournemouth al final de la temporada / AFC Bournemouth

Uno de los aspectos que más quiso subrayar el técnico fue que su salida no está condicionada por su futuro destino. "La decisión no ha estado influenciada por ningún otro club. Era simplemente elegir si seguir aquí o no", afirmó con rotundidad. De hecho, fue más allá al reconocer la incertidumbre que rodea su próximo paso: "No sé qué voy a hacer la próxima temporada. No sé si entrenaré a un club, a una selección o si seguiré en este continente. No tengo ni idea".

Iraola, exentrenador del Rayo Vallecano, también quiso frenar cualquier especulación sobre acuerdos cerrados. "No tengo nada firmado y tampoco tengo prisa por decidirlo", explicó, insistiendo en que, por ahora, su único objetivo pasa por cerrar de la mejor manera posible su etapa en el sur de Inglaterra.

El técnico de Usúrbil dejó entrever que el momento de la decisión ha sido clave. Pese al buen rendimiento del equipo y a la estabilidad del proyecto, consideró que era el punto adecuado para poner fin a su etapa. "Prefiero pensar que quizá podría haberme quedado un año más que sentir que me he quedado uno de más", reflexionó.

Con seis jornadas por disputarse en la Premier League, Iraola quiso centrar el foco en el presente inmediato. "He tomado una decisión importante, pero ahora lo único que quiero es concentrarme en estos partidos. Son cruciales para nosotros", señaló. Un mensaje claro en la antesala de un exigente compromiso ante el Newcastle, donde el Bournemouth buscará mantener sus aspiraciones de entrar en puestos europeos.

En estos momentos, los 'cherries' ocupan la undécima posición con 45 puntos, pero están únicamente a dos del séptimo clasificado, el Brentford. La semana pasada asaltaron el Emirates, venciendo 1-2 al líder, el Arsenal. El Bournemouth está firmando un sensacional 2026, donde la única derrota data del pasado 3 de enero, precisamente ante los 'gunners'. Desde entonces, en Premier, los de Iraola no conocen la derrota (5 victorias y 7 empates).

Así, mientras el futuro del técnico sigue completamente abierto, el presente obliga a Iraola a gestionar sus últimos encuentros al frente de un equipo al que ha dotado de identidad y consistencia, y del que se despedirá sin un destino definido, pero con la intención de cerrar el curso de la mejor manera posible.

El Bournemouth ya tiene sustituto

Según apuntó el medio británico 'talkSPORT', el Bournemouth ha encontrado el remplazo de Andoni Iraola. El candidato sería el alemán Marco Rose, actualmente sin equipo tras rescindir su contrato con el RB Leipzig. El acuerdo estaría prácticamente cerrado y se convertiría en el entrenador de los 'cherries' de cara a la próxima temporada.