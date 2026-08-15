Iraola aclara el futuro de Araújo en el Liverpool

Andoni Iraola liderará el nuevo proyecto del Liverpool. En unas declaraciones para el club inglés, el técnico español valoró la pretemporada y los nuevos fichajes del equipo, que deberían ayudar a subir el nivel del pasado curso y luchar por el título de la Premier League. Uno de los temas que trató es el de Ronald Araújo, cedido por el Barça para este próximo año.

Para Iraola, el defensor uruguayo puede ser muy importante a lo largo de la temporada. "Estamos, por supuesto, muy contentos de haber añadido a un jugador de tanta calidad y experiencia, y estoy seguro de que se adaptará rápidamente y tendrá un impacto positivo en nuestro equipo". Araújo es un defensor que encaja a la perfección en el estilo del Liverpool y de la Premier League.

Araujo, firmando su nuevo contrato / Liverpool

En Liverpool existe la ilusión ante una posible pareja de centrales formada por Ronald Araújo y Virgil Van Dijk, dos jugadores muy potentes y veloces que pueden formar un buen tándem. El primer gran test del conjunto red será el próximo 23 de agosto, cuando disputarán la primera jornada de la Premier League contra el Newcastle, aunque antes se enfrentarán al Como en un amistoso.

El rendimiento el año pasado en liga fue muy discreto. El Liverpool acabó a 25 puntos del líder, el Arsenal, y cerca de quedarse fuera de los puestos de Champions League. Es por eso que el proyecto ha requerido cambios y una apuesta clara por un nuevo entrenador y otros perfiles que conviertan Anfield en un hervidero. Y para ello la defensa será clave.

Iraola, nuevo técnico del Liverpool / LIVERPOOL

Los ingleses, al finalizar este curso, tendrán una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros por Araújo. El uruguayo tiene una buena oportunidad para crecer como futbolista en una liga muy exigente y dinámica. En la Champions, podría verse las caras con el Barça, ya que la FIFA no permite añadir la conocida 'cláusula del miedo' que sí existe en las competiciones españolas.

"Ganas de ponerme en marcha"

Araújo llevará el dorsal 33 en el Liverpool, una decisión totalmente personal. "Es un número que me gusta, es un número que es especial para mí. Curiosamente, cuando debuté como profesional hace mucho tiempo, ese era el número que llevaba entonces. Pero también tiene un significado personal para mí, un significado que está totalmente relacionado con mi fe y mi relación con Jesús, con Dios y con la religión", aseguró.

"No veo la hora de empezar. Estoy muy, muy feliz. Me hace ilusión estar aquí, en este enorme club con tanta historia. Tengo ganas de conocer a mis compañeros, ganas de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de ponerme en marcha", dijo el uruguayo a los medios del club. Arranca una nueva etapa para Ronald Araújo en Liverpool.