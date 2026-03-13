Irán recula sobre su participación en el Mundial: "Es Estados Unidos quien debería ser expulsada"

El Mundial 2026 puede ser uno de los más polémicos de la historia, demostrando que el deporte y la política siempre van de la mano. La gran noticia saltaba el pasado miércoles, cuando el ministro de deportes de Irán aseguró que su selección no tenía intención de pisar Estados Unidos.

"Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", aseguró Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán. Y rápidamente obtuvo la respuesta de Donald Trump apoyando esa decisión.

El presidente de Estados Unidos, a pesar de asegurar previamente que eran "bienvenidos", cambió su discurso este jueves y declaró que "no" ve "apropiado" que Irán "participe en el Mundial, por su propia vida y seguridad y la de sus jugadores", un mensaje que ha sentado como una amenaza en el país de Oriente Medio, donde el clima de tensión no deja de crecer desde la ofensiva militar llevada a cabo por los norteamericanos e Israel contra Irán desde finales del mes de febrero.

Pero la situación dio un vuelco horas después de las palabras de Trump con una declaración de la selección de Irán criticando las palabras del máximo mandatario estadounidense y contradiciendo el discurso de su ministro de deportes.

El combinado iraní, en un comunicado publicado en Instagram, defendió su plaza en el Mundial 2026 ganada por méritos deportivos. “La Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní, con autoridad y mediante victorias consecutivas, fue uno de los primeros equipos en clasificar a este torneo mayor”.

Pero no se quedó ahí el comunicado, sino que Irán incluso pidió la expulsión de Estados Unidos de su propio Mundial: “Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser expulsado es aquel que solo ostenta el título de 'anfitrión', pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos participantes en este evento global".

