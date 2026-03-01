¿Y si Irán no va al Mundial 2026? Más problemas para la FIFA: "Con este ataque de Estados Unidos, no esperamos el Mundial con esperanza"

La previa del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está siendo de todo menos tranquila. La FIFA está surfeando en una situación internacional complicada que dibuja un futuro incierto para una edición de la Copa del Mundo que debe ser histórica. Si la inseguridad en México, a raíz de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como ‘El Mencho’, preocupaba al máximo organismo del fútbol mundial, imagínense el conflicto que ha estallado en Irán.

Este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar de gran escala contra Irán, acción que el presidente Donald Trump describió como una oportunidad histórica para que el pueblo iraní derroque a su gobierno. Conocida como el 'Rugido del León', la operación llegó tras semanas de amenazas directas desde Washington y negociaciones que no llegaron a buen puerto sobre el programa nuclear iraní.

Seguiremos de cerca la evolución de todos los asuntos a nivel mundial. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA

"Tuvimos una reunión hoy (sábado) y es prematuro comentar algo en detalle, pero seguiremos de cerca la evolución de todos los asuntos a nivel mundial. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos. Todos estarán a salvo", declaró a ESPN el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom. Un problema más para la FIFA.

La Federación Iraní, pesimista

Irán logró la clasificación al Mundial y se encuadra en el Grupo G, con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, pero su participación en la competición está completamente en el aire. Especialmente porque los tres partidos de la fase de grupos los disputa en suelo estadounidense: en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, y en Seattle contra Egipto.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, se temió lo peor en la televisión estatal iraní: "Con lo ocurrido hoy (sábado) y con este ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar el Mundial con alguna esperanza, pero la decisión corresponde a las autoridades deportivas", reconoció.

¿Y si Irán no va al Mundial?

El reglamento de la FIFA dictamina que "las federaciones participantes confirmarán su participación en el mediante el envío de un formulario de inscripción y de toda la documentación suplementaria requerida. En el caso de que una federación participante no cumpliera con los plazos ni con los requisitos de entrega, el organismo organizador de la FIFA adoptará una decisión al respecto."

Una de las opciones sería que Irán presentaran dichos documentos, por lo que la FIFA debería "adoptar una decisión al respecto". En este contexto, Irán podría ser sustituida por otra selección: "Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra."

Eso sí, el reglamento es claro y todas las selecciones están obligadas a jugar todos sus partidos hasta quedar eliminadas del torneo: "Si una selección se retirara del Mundial, se le impondrá una multa de 250.000 francos suizos (274.000 euros) como mínimo". La sanción podría ser mayor: si la retirada se produce en los 30 días previos al primer partido, la sanción será de 500.000 francos suizos (549.000 euros) como mínimo; y también se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección.

Además, la Comisión Disciplinaria podría aplicar otras medidas disciplinarias, como la exlcusión de futuras competiciones, aunque se tendría en cuenta todo el contexto, clave en esta grave situación.