Irak solicita a la FIFA posponer su partido de repesca en México

El estallido de la guerra entre Estados Unidos e lrán ha generado que el entrenador de la Selección de Irak, Graham Arnold, solicite a la FIFA posponer su partido de repesca intercontinental para el Mundial debido a los problemas de movilidad que enfrenta su equipo.

Irak podría cortar una racha de 40 años de ausencia en la Copa del Mundo, pero para hacerlo deberá ganar el único partido que jugará en el repechaje, agendado para el próximo 31 de marzo (local) en la sede mundialista de Monterrey (México).

Un problema para Irak, pues el país mantendrá cerrado su espacio aéreo a lo largo del mes, debido a la guerra en Medio Oriente. Como reportó The Guardian, la Federación Iraquí de Fútbol explicó el caso a la FIFA, añadiendo que la mayoría de sus jugadores se encuentran en la capital del país (Bagdad), mientras que su entrenador se ubica en Dubái, complicando el traslado del equipo.

Jugar la repesca en junio

Graham Arnold, seleccionador de Irak, propuso celebrar con normalidad el juego entre Bolivia y Surinám -- que definirá al rival de Irak -- y la final de esta repesca realizarla hasta una semana antes del Mundial.

El entrenador australiano apuntó que esto no solo le beneficia a Irak, también le permite a la FIFA evaluar la situación de Irán, ante su posible retiro del Mundial.

"En mi opinión, si FIFA retrasa este juego, nos da tiempo de prepararnos adecuadamente. También le da a la FIFA más tiempo para decidir qué hacer con Irán", declaró Arnold en entrevista para The Australian Associated Press (AAP). "Si Irán se retira, nosotros clasificamos al Mundial (por ranking FIFA en Asia) y le da oportunidad a Emiratos Árabes Unidos de prepararse para enfrentar a Bolivia o Surinám".

La propuesta de la FIFA

La FIFA habría sugerido que el equipo realice un viaje terrestre hasta Estambúl (Turquía), desde donde sí podrían tomar vuelo, una propuesta a la que el seleccionador de Irak se mostró en contra, debido al riesgo que implica este viaje de casi 24 horas.

"Por favor ayúdennos con este partido, porque ahora mismo estamos batallando para sacar a nuestros jugadores del país (Irak)", compartió Graham Arnold.

En medio de los problemas de movilidad, varios de los jugadores de la Selección de Irak aún no cuentan con las visas necesarias para realizar el viaje y además poder concentrarse en Estados Unidos o México -- como tenían en su plan original.