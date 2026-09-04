Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DecoEspaña - Alemania Mundial BaloncestoVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a EspañaEtapa 14 Vuelta a EspañaFran GarcíaRivales Barça Champions FemeninaOrden de juego US Open hoyBOE ciclistasJosé LarrañagaAnthony GordonPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

Investigan los vínculos del 'Kun' Agüero con una banda de narcotráfico

La red de empresas comerciales de la organización utilizaba la imagen de Agüero para blanquear fondos ilícitos y desarrollar negocios a escala global. Agüero no está imputado sino que la banda del "Bebote" Alvarez quería usar su imagen

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez es un conocido exlíder de la barra brava del Club Atlético Independiente, uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina. Ha vuelto a ser detenido, acusado de integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez es un conocido exlíder de la barra brava del Club Atlético Independiente, uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina. Ha vuelto a ser detenido, acusado de integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Una investigación judicial en Argentina puso bajo la lupa a una organización acusada de operar en el tráfico internacional de drogas y en el lavado de dinero. Dentro del expediente, instruido por el juez Pablo Yadarola, aparece mencionado Sergio Kun” Agüero, exfutbolista de Independiente, Manchester City y de la selección argentina. La documentación analizada por la Justicia incluye conversaciones y archivos que hacen referencia a posibles negocios relacionados con la imagen del exdelantero.

La organización buscaba vincular su plataforma de tickets con la imagen internacional del Kun. El análisis de los teléfonos secuestrados reveló una serie de negociaciones directas y gestiones avanzadas para lanzar al mercado la marca 'Krü Tickets'. Dicha firma es, justamente, una organización de deportes electrónicos fundada por Agüero.

Según la investigación, Álvarez y otros acusados formarían parte de una estructura criminal con presuntas conexiones internacionales, vinculada al ingreso de cocaína desde Bolivia y al tráfico de drogas sintéticas procedentes de España. Álvarez, además, comenzó una huelga de hambre después de su arresto.

Siguen estudiando los mensajes

La pesquisa sostiene que algunos de los integrantes de la organización tenían vínculos comerciales y personales con personas relacionadas con Independiente. Entre los investigados aparecen Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar “Bruja” Manzone y el propio Álvarez. Parte de las actividades atribuidas al grupo se habría desarrollado en locales situados sobre la calle Ricardo Bochini, en Avellaneda, en las inmediaciones del estadio del club.

Uno de los mensajes incorporados al expediente es del 30 de enero de 2026. En él, Anzalone habría comunicado a De Carlucci que esperaba cerrar próximamente un acuerdo con Agüero relacionado con una plataforma de venta de entradas, según informan en Argentina. Semanas después, otro intercambio planteaba la posibilidad de organizar las operaciones mediante sociedades diferentes, una de ellas relacionada con una persona señalada por los investigadores como presunto distribuidor de drogas y otra destinada al supuesto proyecto vinculado con el exfutbolista.

En la investigación de Bebote Alvarez se cita el nombre del Kun Aguero.

En la investigación de Bebote Alvarez se cita el nombre del Kun Aguero. / Sport.es

Las conversaciones también hacen referencia a un viaje a México que, según los mensajes analizados, tendría como objetivo avanzar en las negociaciones comerciales. Posteriormente, el 22 de abril, Anzalone habría comunicado a sus intermediarios que acababa de mantener un encuentro presencial con Agüero y que el acuerdo habría quedado definido.

Noticias relacionadas

Otro de los puntos que aparece en los chats es la búsqueda de unos 10.000 euros entre posibles inversores. Según la documentación citada en la causa, Anzalone pretendía reunir ese dinero para evitar que Agüero tuviera que aportar inicialmente el capital del proyecto. Se sigue investigando todo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL