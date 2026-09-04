Investigan los vínculos del 'Kun' Agüero con una banda de narcotráfico

Una investigación judicial en Argentina puso bajo la lupa a una organización acusada de operar en el tráfico internacional de drogas y en el lavado de dinero. Dentro del expediente, instruido por el juez Pablo Yadarola, aparece mencionado Sergio “Kun” Agüero, exfutbolista de Independiente, Manchester City y de la selección argentina. La documentación analizada por la Justicia incluye conversaciones y archivos que hacen referencia a posibles negocios relacionados con la imagen del exdelantero.

La organización buscaba vincular su plataforma de tickets con la imagen internacional del Kun. El análisis de los teléfonos secuestrados reveló una serie de negociaciones directas y gestiones avanzadas para lanzar al mercado la marca 'Krü Tickets'. Dicha firma es, justamente, una organización de deportes electrónicos fundada por Agüero.

Según la investigación, Álvarez y otros acusados formarían parte de una estructura criminal con presuntas conexiones internacionales, vinculada al ingreso de cocaína desde Bolivia y al tráfico de drogas sintéticas procedentes de España. Álvarez, además, comenzó una huelga de hambre después de su arresto.

Siguen estudiando los mensajes

La pesquisa sostiene que algunos de los integrantes de la organización tenían vínculos comerciales y personales con personas relacionadas con Independiente. Entre los investigados aparecen Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar “Bruja” Manzone y el propio Álvarez. Parte de las actividades atribuidas al grupo se habría desarrollado en locales situados sobre la calle Ricardo Bochini, en Avellaneda, en las inmediaciones del estadio del club.

Uno de los mensajes incorporados al expediente es del 30 de enero de 2026. En él, Anzalone habría comunicado a De Carlucci que esperaba cerrar próximamente un acuerdo con Agüero relacionado con una plataforma de venta de entradas, según informan en Argentina. Semanas después, otro intercambio planteaba la posibilidad de organizar las operaciones mediante sociedades diferentes, una de ellas relacionada con una persona señalada por los investigadores como presunto distribuidor de drogas y otra destinada al supuesto proyecto vinculado con el exfutbolista.

En la investigación de Bebote Alvarez se cita el nombre del Kun Aguero. / Sport.es

Las conversaciones también hacen referencia a un viaje a México que, según los mensajes analizados, tendría como objetivo avanzar en las negociaciones comerciales. Posteriormente, el 22 de abril, Anzalone habría comunicado a sus intermediarios que acababa de mantener un encuentro presencial con Agüero y que el acuerdo habría quedado definido.

Noticias relacionadas

Otro de los puntos que aparece en los chats es la búsqueda de unos 10.000 euros entre posibles inversores. Según la documentación citada en la causa, Anzalone pretendía reunir ese dinero para evitar que Agüero tuviera que aportar inicialmente el capital del proyecto. Se sigue investigando todo.